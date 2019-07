Jurnalista Sorina Matei scoate la iveală și alte nereguli în cazul adopției micuței Sorina, fetițâa care a fost luată cu mascații pentru a fi dată familiei adoptive.

„3 chestiuni

*În cazul Sorinei, sunt implicate 2 DGASPCuri. Pe partea cu Sorina- e DGASPC Mehedinţi iar pe parte cu mamă şi fraţior- e DGASPC Dolj.

DGASPC Mehedinţi a falsificat grosier actele în cazul micuţei falsificându-i practic viaţa (au scris că mama nu a vizitat-o pe Sorina niciodată, că Sorina nu are fraţi, asta după ce au scris în 2012 că mama o vizitează), acte pe care s-au bazat decizii succesive ale instanţelor, iar DGASPC Dolj a pierdut la fel de fals mama de sânge (scrie în 2 adrese şi 1 referat că nu a mai găsit-o , mama fiind însă tot în Dolj) şi n-a mai zis nimic de frăţiorul de sânge, pe care înainte l-a ascuns în acte la fel ca şi DGASPC Mehedinţi. Mama, aşa cum se arată şi în deciziile instanţelor, în cazul Sorinei, doar îşi delegase către Şărămăt exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor cu privire la Sorina, păstrând!! însă dreptul de a avea legături cu Sorina şi de a consimţi la adopţia ei, decizie la care nu a consimţit.

*În cazul Piţurcă, ea a intrat în casa fam Şărămăt cu 2 hârtii. Cu mandatul de percheziţie ( doar ca să poată să pătrundă legal în imobil, în dormitor) şi cu o ordonanţă!!! emisă cu o zi înainte doar ca să poată să o ia pe Sorina, sub pretextul să fie examinată fizic la IML Craiova. În ordonanţă Piţurcă a scris o altă poveste de 2 lei, plină de generalisme, şi a fost emisă cu acordul fam. Săcărin. Când au ajuns la IML Craiova după ce au târât fetiţa în ziua ridicării, IML Craiova n-a mai constatat nimic pentru că situaţia le strica tot „arajamentul”: fetiţa nu avea nimic dar era zgâriată chiar de procuroare şi procuroarea chiar de fetiţă. Şefa IML Craiova este fosta colegă de la Medicină a Roxanei Săcărin, cumnata lui Săcărin.

Au preferat să inventeze un dosar penal fiction şi cu pretexte false, ca să ia cu forţa fetiţa, pentru că în cazul în care se duceau cu executorul judecătoresc, trebuia acceptul micuţei iar Sorina nu voia să plece.

*Şi mai grav este că în zonă zeci de copii din centre sunt daţi, pe şpagă, pentru plasament la anumite familii înstărite, doar ca să fie exploataţi pentru muncă. Binenînţeles că totul e profund ilegal. Totul se face cu complicitatea şefilor şi angajaţilor DGASPC (de exemplu, Mehedinţi) care la plasament și apoi în fiecare lună percep şi diferite şpăgi de la familiile înstrăite la care au dat copiii ca să fie exploataţi şi pe care îi folosesc drept marfă.

Şpăgile sunt în bani (sute de euro), bunuri, produse, tichete, orice şi se percep lunar şi se duc către angajaţii, asistenţii şi şefii DGASPC. Copiii sunt folosiţi la muncă – în construcţia caselor, la creşterea cu animalelor etc. nu sunt duşi la şcoală, nu sunt îmbrăcaţi, nu sunt îngrijiţi, uneori nu li se dă nici de mâncare sau sunt bătuţi. Unii copiii chiar au fugit, au plecat să-şi caute rudele de sânge, pentru că nu au mai făcut faţă exploatărilor.

Toate aceste lucruri sunt deja publice de vineri de la emisiune, mulţi oameni au recunoscut că se întâmplă asta, au venit cu detalii. Viorica Dăncilă nu a făcut nimic, ministrul Muncii nu a făcut nimic, structurile de parchet nu mişcă cu ceva concret în zonă deşi şi ştiu situaţia, şefii DGASPC sunt de la PSD şi unul dintre ei şi-a luat chiar şi maşini de fiţe pe care nu şi le-a trecut în declaraţia de avere chiar din şpăgile luate pe exploatarea ilegală a copiilor. Soţia lui lucrează la Autoritatea Electorală Permanentă iar el şi-a rezolvat dosarul tot la Curtea de Apel Craiova pentru că este prieten cu Ponea.

Vă place ţara în care trăim, nu?”, a scris Sorina Matei.