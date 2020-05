Cazul Flynn continuă să se destrame în SUA cu o putere şi o viteză extraordinare. Este dincolo de orice şi-ar fi imaginat cineva vreodată. Aseară, au fost declasificate mandatul FBI şi mesajele dintre cei din conducerea FBI. S-a dovedit astfel factual că FBI închisese deja cazul Flynn din ianuarie 2017- pentru că nu găsise nimic pe el- înainte să se ducă în februarie 2017 peste el în birou ca să-l determine să mintă şi să-l dea jos de pe funcţie şi, la fel, s-a dovedit factual că oameni din conducerea superioară a FBI au insistat prin mesaje telefonice să nu se închidă cazul ca Flynn să fie dărâmat. Pentru că s-au declasificat şi mesajele telefonice.

De câteva săptămâni se întrevede tot mai clar cine în mod punctual a fost la capătul cazului Flynn servind publicului din întreaga lume timp de 3 ani o minciună pe post de act de Justiţie. Fostul şef al CIA, John Brennan, fostul şef al FBI, Jim Comey, fostul şef al DIA, James Clapper. Vă aduc aminte că speţa Flynn a izbucnit printr-un material în Washington Post, semnat de David Ignatius (Langley talking), prin care Flynn, consilier pe securitate naţională al lui Trump, era portretizat ca trădătorul nr. 1 al SUA doar pentru că a fost contactat de ambasadorul Kislyak ca să discute de sancţiunile impuse Rusiei.

De ceva timp s-a descoperit că materialul din WaPo a fost o comandă sinistră a lui James Clapper care l-a sunat pe Ignatius şi i-a spus textual: Take the KILL SHOT on Flynn. Şi Ignatius a făcut-o. Din acel moment, timp de 3 ani, zi de zi, Flynn a fost portretizat de presa americană şi de comunitatea de informaţii drept un monstru: spionul rus infiltrat la cel mai înalt nivel al administraţiei SUA, omul care a făcut asta şi pe bani, ofiţerul lui Putin, omul care punea la cale răpiri de oameni, omul care muta arsenale nucleare.

Cel mai mare fake livrat vreodată opiniei publice globale de USA, după motivul fake al intervenţiei în Irak. Ce s-a descoperit? Că speţa Flynn- Crossfire Razor, parte a operaţiunii Crossfire Hurricane/de demolare a lui Trump- fusese închisă chiar de FBI că nu a găsit nimic, că FBI şi comunitatea şefilor nebuni de informaţii ai SUA sunt viciate până în măduva oaselor, că au făcut falsuri grosiere, că au minţit instanţa, că au falsificat documente- interviul cu Flynn şi documentele CIA pe Carter Page, că presei i s-a livrat informaţii false pe care presa le-a înghiţit fără probleme, că nu au putut proba nimic pentru simplul fapt că planul- descris tot de FBI în documente- era să determine o persoană să mintă ca să fie pusă sub sancţiune penală federală. Adică o capcană. Ţinta a fost să fie scos Flynn de lângă Trump şi compromis Trump, ceea ce s-a şi reuşit iniţial. Obama la predarea mandatului a avut 2 avertismente pentru Trump: Coreea de Nord şi Flynn. Flynn a demisionat la câteva zile după numire, 3 ani a fost prezentat lumii ca un monstru, şi-a vândut casa, a falimentat, l-au şantajat cu copilul ca să recunoască că minte, a recunoscut, le-a făcut jocul, în paralel, Flynn strângând probe şi informaţii despre ceea ce se întâmplă cu adevărat.

Prin intervenţia procurorului general al SUA, documentele FBI sunt declasificate şi acum zi de zi cazul Flynn devoalează putregaiul FBI şi demenţa unor şefi ai comunităţii de informaţii democrate a SUA. Cu 90 de avocaţi, 40 de ofiţeri FBI, 30 de milioane de dolari, timp de 2 ani, Bob Muller de la comitetul independent al vieţii care a „investigat” asta, n-a găsit nimic din toate aceste tone de documente. De fapt, a acoperit totul. 29 de mandate FISA pe securitate naţională au fost viciate. Iar ăsta e doar începutul. Dacă asta se poate întâmpla la un asemenea nivel şi se poate livra fake lumii întregi ca Justiţie, imaginaţi-vă ce se poate întâmpla în cazul unui cetăţean american de rând sau unui cetăţean al altei ţări pe care o patronau. 10 ani, papagalii ăştia, putregăiţi în infracţiuni şi vicii au fost şi Dumnezeii României pe Justiţie şi politică de stat, ca şi în Ucraina.

Acum, Flynn foarte probabil va fi exonerat fie de instanţă, fie de preşedinte, pentru că speţa Flynn a depăşit orice fel de imaginaţie. E cu mult, mult mai rău decât se bănuia. SUA, Departamentul de Stat, ambasade şi Casa Albă, prin intermediul reţelei CNN, unica disponibilă pentru retransmisie globală, au minţit 3 ani publicul întregii lumi prin prezentarea unui fals, prin propaparea unei minciuni cu putere incredibilă, publicul acum neştiind că tot cazul Flynn s-a prăbuşit, că a fost un act de in-justiţie, pentru simplul fapt că reţeaua de influenţă şi propagandă CNN nu prezintă nimic de zile întregi. Aşa, SUA ţine publicul la nivel mondial captiv într-o minciună. Iar asta este problema SUA.

Cât despre Flynn, el probabil se va reîntoarce la Casa Albă. La ora asta, Flynn are potenţialul de a fi cel mai de temut, periculos, influent şi puternic personaj al administraţiei Trump şi al comunităţii de informaţii a SUA. Pentru că ce nu te dărâmă, te face cu mult mai puternic. A spus-o Nietzsche.