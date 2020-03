Jurnalistul Narcisa Iorga dă de pământ cu reprezentanții PNL care ar reacționa exagerat la întrebările, legitime de altfel, puse la conferințele de presă.

„Hai, că m-am uitat și la Ionel Dancă. Deci, n-ai voie, frate, să deranjezi peneleu’ nici cu o floare. Orice întrebare, oricât de calm ar fi tonul jurnalistului, e considerată un atac. Se zburlește ca un arici, imediat. Totul e minunat. E sub control. Nu trebuie să panicăm populația. Jurnalista îi explică cum să nu confunde îngrijorarea cu panica. Îi spune să comunice întâi bolnavilor infectați cu COVID 19 că sunt infectați, că nu e normal să afle din presă. Îl întreabă dacă sunt suficiente stocuri de medicamente. Aoleu! Zici că i-a dat foc.

Așa se întâmplă când un partid e tratat doar cu laude, iar șefului său i se construiește, din interior, cultul personalității. Devin hipersensibili. Apropo, așa am aflat că numai PNL are dreptul moral să depună moțiune de cenzură. De câte ori vrea, da. Restul, nu! Că cică lasă țara fără guvern… Peneliștilor, reveniți-vă, până nu e prea târziu! Și vedeți că mâine trebuie să vă votați guvernul. Fiți responsabili, ce dracu’!”, ascris Narcis Iorga pe Facebook.