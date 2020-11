Un număr de aproximativ 100.000 de locuri de muncă din domeniul HoReCa, adică aproximativ jumătate din total, vor fi pierdute până la sfârşitul anului în contextul restricţiilor impuse de autorităţi acestui domeniu, au declarat, luni, doi reprezentanţi ai patronatelor din HoReCa – Dragoş Anastasiu, purtător de cuvânt al Alianţei pentru Turism (ApT), şi Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), potrivit Agerpres.

Într-o conferinţă de presă organizată luni pe tema situaţiei grave a sectorului HoReCa, purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Turism, organizaţie – umbrelă a patronatelor din HoReCa, a estimat că în domeniu s-au pierdut deja mai mult de jumătate din numărul locurilor de muncă existente înainte de impunerea restricţiilor.

„Ne-am pus şi noi această întrebare (a numărului locurilor de muncă pierdute în HoReCa de la debutul restricţiilor, n.r.), am cerut acum o săptămână la Guvern această statistică şi nu am primit-o. De asta mă abţin să vă dau cifre, ceea ce pot să spun însă este că din aşteptările noastre cifrele sunt considerabile. Plus că s-a terminat şi sezonul, erau multe hoteluri sezoniere care-şi prelungeau activitatea peste iarnă şi nu mai fac acest lucru acum. Deci mi-e teamă că din cei aproape 200.000 de oameni pe care îi avem angajaţi în mod direct şi alţii angajaţi în activităţi conexe, de evenimente şi altele, eu cred că în contextul măsurilor actuale şi a ajutorului actual, aşa cum industria a scăzut cu 65%, cel puţin aşa va scădea şi numărul de angajaţi”, a declarat Dragoş Anastasiu.

Întrebat ulterior dacă acest calcul indică peste 100.000 de locuri de muncă pierdute, Dragoş Anastasiu a confirmat cifra.

„Aşa pare. Dacă o industrie scade într-un an de zile cu să zicem 65%, la hoteluri chiar cu mai mult, la restaurante ceva mai puţin, atunci din ce să plăteşti oamenii? Nu ştiu din ce. Măsurile care au venit – şomajul tehnic, sprijinul de 41,5%, acestea au ajutat pentru menţinerea locurilor de muncă, dar acum? Când şi-a pierdut lumea speranţa? Când până în aprilie anul viitor este pierdere de speranţă totală? Sunt şase luni! Ce faci? Mi-e teamă că vom vedea… vom fi şi văzut în ultimele două săptămâni o accelerare a şomajului. Acestea sunt deducţii logice. Din păcate suntem în ţara în care nu ne bazăm pe cifre care vin rapid, ele vin târziu”, a menţionat purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Turism.

Acesta a arătat că patronatele din HoReCa nu au centralizat ele însele numărul locurilor de muncă pierdute, dar Guvernul trebuie să publice curând cifrele oficiale.