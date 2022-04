Prima zi de joi de după Paști este numită Joia Albă. În această zi, tradiția cere respectarea mai multor obiceiuri străvechi prin care se cinstesc holdele, grădinile şi grânele.

Potrivit obiceiurilor, cine munceşte în această zi aduce asupra locuinței nenoroc, secetă şi dăunători ai livezii.

Mare atenție deoarece această zi este numită și „Joia Rea”! Numele provine dintr-un obicei care cere un ritual al morților: 44 de găleţi cu apă sunt cărate de o persoană, 2 lumânări se aprind la toate cele 4 capete, iar apa astfel „sfinţită” se varsă apoi în fântâna din curte.

Schimbări importante în rânduiala slujbelor

Psaltirea nu este citită în Săptămâna Luminată iar parastasele pentru cei trecuți la cele veșnice nu sunt efectuate. Aceste slujbe sunt reluate după Duminica Tomii. De asemenea, slujbele de înmormântare din Săptămâna Luminată sunt oficiate după o rânduiala specială. Slujba înmormântării este înlocuită de slujba Învierii. Cântările acestei slujbe vorbesc de biruința Vieții asupra morții.

Se spune în popor că Săptămâna Luminată este consacrată morţilor. Aceasta este denumită şi Săptămâna Blajinilor sau Paştile Morţilor. Tradițiile populare spun că cei care mor în ziua de Paşti şi în prima săptămână de după Paşti merg direct în rai, indiferent de păcatele pe care le-au comis, deoarece lumina şi uşile raiului sunt deschise, iar cele ale iadului sunt închise, conform obiceiurilor. Altele descriu că cel care se naşte în această săptămână va fi un om norocos.

Joia din Saptamana Luminata poarta numele de Joia Verde, o zi in care se cinstesc holdele, gradinile si granele. Cine munceste in aceasta zi aduce asupra casei nenorocul, seceta si daunatorii in livezi. “Joia Rea”, cum mai este denumita aceasta zi, cere un ritual al mortilor. 44 de galeti cu apa sunt carate de o persoana, 2 lumanari se aprind la toate cele 4 capete iar apa astfel “sfintita” se varsa apoi in fantana din curte.

Joia din Săptămâna Luminată este o zi de care oamenii se tem. I se mai spune şi „Joia rea”, tocmai pentru că, potrivit credințelor, este o zi răzbunătoare, nefastă, necurată, dacă nu este respectată cum se cuvine.