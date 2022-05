Şi în acest sfârşit de săptămână, pe raza judeţului nostru vor avea loc mai multe evenimente în spaţiul public astfel că jandarmii maramureşeni vor executa misiuni specifice în cooperare cu celelalte instituţii abilitate, pentru ca aceste manifestări să se desfăşoare în condiţii de siguranţă după cum urmează:

Vineri, începând cu ora 17:30, sâmbătă, începând cu ora 18:00 și duminică, începând cu ora 15:30, în parcul ,,Grădina Morii” din Sighetu Marmaţiei are loc „Festivalul Primăverii Maramureşene”.

Sâmbătă, începând cu ora 08:00, Primăria Mireșu Mare organizează evenimentul „Festival Ecvestru” care va avea loc pe pășunea dintre localitățile Iadăra-Tulghieș. La Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, începând cu ora 15:30, se va desfăşura meciul de handbal feminin dintre echipele CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea iar pe stadionul ,,Viorel Mateianu” din Baia Mare, începând cu ora 18:00, se va desfăşura meciul de fotbal dintre echipele CS Minaur Baia Mare – Lotus Băile Felix.

Duminică, începând cu ora 12:00, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică în Parcul Central din Sighetu Marmației pe timpul desfășurării evenimentului comemorativ la statuia pictorului Hollosy Simon iar începând cu ora 13:00, în localitatea Poienile de sub Munte va avea loc manifestarea ,,Cinstirea veteranilor de război și păstrarea tradițiilor la ucraineni”. Pe stadionul din localitatea Moisei, începând cu ora 16:00, se va desfăşura meciul de fotbal dintre echipele AS Zorile Moisei – AS Recolta Săliștea de Sus.

În ceea ce priveşte zona montană a judeţului Maramureș, jandarmii acționează pentru îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate în zona montană precum și pentru prevenirea şi combaterea faptelor care aduc atingere normelor de convieţuire socială.

Pentru evitarea unor situaţii neplăcute, jandarmii recomandă cetățenilor să adopte un comportament civilizat, să evite conflictele de orice natură iar în caz de nevoie să solicite sprijinul jandarmilor sau să apeleze numărul unic de urgență 112.