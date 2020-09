Taierea de panglica de la inaugurarea metroului din Drumul Taberei, de marti, 15 septembrie 2020, a fost perturbata de „m..a” destinata presedintelui Romaniei Klaus Iohannis. Acesta a avut parte de un adevarat soc la intrarea in metrou.

Dupa ce a topait la iesirea din masina, si-a asezat cravata si s-a salutat cu premierul Ludovic Orban, Iohannis a fost intampinat de protestatara Oana Lovin cu vestita „placuta suedeza”. Lovin a strigat de la portavoce: “M..e Klaus Werner Iohannis”.

In acel moment, Oana Lovin a fost saltata de jandarmi si dusa la duba, unde i-au fost luate datele in vederea amendarii. Asta desi nu a comis absolut nimic, in conditiile in care insusi presedintele Klaus Iohannis a catalogat “m..a” drept opinie politica.

“Un politician pe nume Dragnea, impreuna cu cativa acoliti, au pus mana pe puterea in PSD, in Guvern si in Parlament si, de atunci, incearca sa foloseasca aceasta putere in interes propriu si personal, pentru a scapa de justitie. Nu-i preocupa nici tara, nici economia, nici romanii, ce sa mai vorbim despre imaginea Romaniei in Europa si in lume? Ii preocupa pur si simplu sa scape de dosare. Asa ceva, dragii mei, nu am avut inca in Romania.

Asa ceva nu este posibil intr-o tara europeana, intr-o tara democratica. Si nu numai atat, au inceput actiuni de neimaginat, persoane care indraznesc, atentie, sa-si expuna public opinia anti-PSD sunt luati in plina zi de politie. Asa ceva nu s-a mai intamplat in Romania din anii intunecati ai comunismului”, explica in 2018 Klaus Iohannis retinerea de catre Politie a placutelor de inmatriculare ale unui roman din Suedia pe care era scris “M..e PSD”. Deci “M..e PSD” era o opinie anti-PSD, iar Klaus Iohannis condamna saltarea romanului care afisase injuratura „M..e PSD”. Adica fix ceea ce au facut jandarmii in cazul Oanei Lovin.

Evident ca nu incurajam un asemenea limbaj, insa Klaus Iohannis culege fix ceea ce a semanat.

