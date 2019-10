În Islanda situaţia demografică este foarte deplorabilă – aici numărul femeilor este de două ori mai mare decât cel al bărbaţilor.

Ca insula să nu se transforme în viitorul apropiat într-un regat al amazoanelor, guvernul Islandei a hotărât să plătescă 5000 de euro fiecărui bărbat imigrant care se va căsători cu o femeie băştinaşă.

În afară de aceasta, bărbaţii imigranţi care se vor hotărî să-şi schimbe statutul familial căsătorindu-se cu o femeie islandeză, vor dobândi automat şi cetăţenia acestui stat. În concluzie, dacă eşti bărbat, eşti necăsătorit şi vrei să trăieşti într-o ţară bogată, nu rata această şansă!

Romanii care vor sa se casatoreasca cu O ISLANDEZAl trebuie sa parcurga cateva etape.

In primul rand, se va solicita o autorizatie de casatorie la Registrul Civil din provincia unde se va oficia ceremonia de casatorie, aici vi se vor da toate informatiile privind datele si documentele de care aveti nevoie.

Printre documentele solicitate de aceasta institutie sunt necesare:

– certificatul de nastere (model nou), tradus in limba ISLANDEZA, legalizat si cu apostila de la Haga;

– un certificat de stare civila care atesta faptul ca persoana nu e casatorita, eliberat de catre Consulatul roman (se poate elibera si in Romania, la oficiul de Stare Civila din orasul de resedinta) ce trebuie tradus, legalizat si cu apostila de la Haga;

– o fotografie pasaport;

– certificat de empadronamiento actualizat.

In cazul in care persoana in cauza a mai fost casatorita (sau sotul/ sotia este decedat/a) se vor cere si alte documente anexa, fiind indicat sa se solicite din timp informatii suplimentare la Registrul Civil. Se poate apela de altfel si la serviciile unui avocat ce va indeplini toate formalitatile necesare pentru a se putea incheia casatoria respectiva.