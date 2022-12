La audiența papală de vineri, 9 decembrie 2022, cu membrii Mișcării Creștine a Lucrătorilor (MCL), au luat parte ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, împreună cu președintele și coordonatorul pentru România ai Mișcării Creștine a Lucrătorilor, Pr. Francisc Ungureanu, respectiv, Eusebiu Pîrțac. Redacția Română Radio Vatican a cerut câteva impresii după întâlnirea cu papa Francisc, din aula Paul al VI-lea, și după simpozionul care a marcat 50 de ani de la înființarea MCL.

ÎPS Aurel Percă a subliniat emoțiile speciale ale acestui moment: „Orice întâlnire cu Sfântul Părinte Papa este o bucurie, mai ales că de data aceasta am venit după perioada de pandemie. Am avut ocazia de a-l vedea imediat după ce a vizitat România și acum am avut ocazia de a mă apropia, cu oarecare emoție. I-am amintit Papei că sunt din România, că actualmente sunt la București, dar că l-am primit la Iași. Și atunci a zâmbit și a început, parcă, să-și răscolească amintirile. Desigur că nu am putut intra mai mult în detalii, dar am văzut bucuria Papei – a tresărit de bucurie, auzind că este cineva din România. […] L-am asigurat pe Papa că ne rugăm în România pentru dânsul, așa cum ne cere întotdeauna, și, în același timp, l-am rugat să dea o binecuvântare specială pentru România. Și mă întorc cu acest sentiment, că pot să duc ceva de la Sfântul Părinte: pentru credincioșii noștri, pentru diecezele noastre, și pentru toți cei care au nevoie de susținerea spirituală a Sfântului Părinte Papa Francisc”.

În cadrul aceluiași interviu, Pr. Francisc Ungureanu, președintele pentru România al Mișcării Creștine a Lucrătorilor (MCL), prezentă în Arhidieceza de București din 2005, și Eusebiu Pîrțac, coordonator pentru România al MCL, au vorbit despre semnificația specială a acestei aniversări de 50 de ani pentru această asociație care pune în centru doctrina socială a Bisericii, precum și despre importanța liniilor directoare despre muncă trasate de Papa Francisc în cadrul audienței pentru membrii mișcării.

„Sunteți o mișcare a muncitorilor și puteți contribui la aducerea preocupărilor lor în cadrul comunității creștine”, a spus Sfântul Părinte în discursul său. Este important ca lucrătorii să se simtă ca acasă în parohii, asociații, grupuri și mișcări; ca problemele lor să fie luate în serios; ca apelul lor la solidaritate să fie auzit. Într-adevăr, munca trece printr-o fază de transformare care trebuie însoțită. Inegalitățile sociale, formele de sclavie și de exploatare, sărăcia familială din cauza lipsei de muncă sau a muncii prost plătite sunt realități care trebuie să fie auzite în cercurile noastre bisericești. […] Știu că faceți referire mereu la doctrina socială a Bisericii: vă îndemn să o faceți din nou și, dacă este posibil, chiar mai bine. Principiile solidarității și subsidiarității, corect conjugate, sunt baza unei societăți care include, nu exclude pe nimeni și încurajează participarea […] Familiile, cooperativele, întreprinderile, asociațiile sunt țesătura vie a societății. A le oferi spațiu și voce înseamnă a elibera energie, astfel încât binele comun să fie rodul angajamentului și al solidarității dintre toți”.