Moartea lui Liviu Pop, pădurarul de numai 30 de ani care a fost găsit mort în pădure suscită un viu interes. Procurorii care anchetează cazul nu au o misiune ușoară, mai ales că scenariile făcute de cei care l-au cunoscut – sau nu – pe pădurar merg de la o execuție în stil mafiot până la autoîmpușcare.

Cristian Radu, face însă o radiografie a cazului demontând multe dintre scenariile care circulă deja în acest caz.

”Pentru cine sustine ca padurarul nu a fost impuscat de alte persoane, eu am cateva intrebari: 1 pentru cine nu este din zona, il rog sa consulte o harta pentru a studia zona. Deci, cei 3 suspecti adica persoanele care au fost prezenti la locul faptei respective sunt din acelasi sat cu padurarul. Actiunea sa petrecut undeva in padurile dintre dare le Rogoz si Baiut. Studiind o harta nu puteti sa nu notati cateva amanunte bizare: satul in care locuieste atat padurarul cat si cei 3 suspecti este inconjurat de paduri. Intrebare: daca satul meu este inconjurat de paduri de ce eu ma duc cu caruta 30 de km tranversand un oras si alte 2 sate pentru niste uscaturi asa cum oficial se mentioneaza? Nu era ceva logic sa imi adun uscaturile de la 2-3 km de satul meu, fara sa pierd cel putin 3 ore de transport cu caii? Noi cei care traim acolo, in zona, stim ca nimeni nu ar fi procedat asa daca intradevar era vorba de niste uscaturi din care sunt pline toate padurile in special dupa super vantul de acum 2 ani care a doborat2 sute de copaci in zona. Deci logic aceasta poveste de adormit copii, ca ei erau acolo pentru uscaturi eu nu o cred. 2- pentru a ajunge din satul padurarului in padurea respectiva trebuie sa tranzitezi tot orasul Targu Lapus; tot satul Damacuseni; tot satul Rogoz; si parte din hotarul Libotinului cu un total de cca 30km. Cine traieste in zona stie absolut 100% ca nimeni, si repet, nimeni nu ar incarca proprii cai de o astfel de povara nici macar pentru lemne scumpe, de brad de exemplu stiind ca satul lor este inconjurat de paduri si aveau posibilitatea sa aiba lemne de la 2-3 km, nu de la 30. Pe o caruta, chiar daca ai fura cele mai scumpe lemne din zona, nu poti oricum sa incarci asa mult incat castigul sa merite efortul, orice cai ai avea, risti sa iti moara la un astfel de transport doar daca nu aveau de gand sa faca cate o ora de pauza tot la 2-3 km de drum la intoarcere cu caruta plina. Noi cei care traim in zona stim ce inseamna si stim cum se exploateaza caii. Deci din punctul meu de vedere este o a doua confirmare ca aici este ceva mult mai putred decat pare. Acuma, analizand faptele, fara a acuza pe nimeni, eu ma intreb, totusi, ce cautau aceste 3 persoane asa departe de satul lor,cu caruta? Imi dau doar cateva raspunsuri imaginare: poate aveau in minte un proiect mult mai mare care sa justifice prezenta lor acolo: s-au dus sa pregateasca terenul pentru un furt de proportii, organizat cu camioane insa nu puteau ajunge in padure cu camionul pe nepregatite. Ei puteau avea rolul sa identifice si sa doboare arborii necesari, dupa care venea camionul si intr-o ora dispareau toti. A doua ipoteza mult mai drastica unde tin cont si de faptul ca padurarul ( coincidenta ? Eu nu cred.) a fost anuntat de cineva prin telefon sa mearga in padure ca este cineva suspect in padure. Deci anuntat de cineva cine avea numarul lui si stia ca el este responsabil de padurea respectiva, si (alta coincidenta) se afla tocmai in acea padure (ce facea acolo, o pazea in absenta padurarului?). Deci, o idee foarte urata dar care nu o pot exclude: daca acesti 3 tineri, sau unul dintre ei avea ceva cu padurarul si erau acolo cu intentia de a-l atrage in padure pentru a-i da o lectie sau un avertisment, nu neaparat sa il omoare ci doar sa ii dea o bataie buna iar impuscarea sa fie urmarea faptului ca bataia le-a scapat de sub control? Ultima mea ipoteza, poate nu aveau ei nimic cu saracul om dar au fost platiti de cineva care avea interese mult mai mari. Si spun asta si deoarece unul dintre cei 3 suspectati se vorbeste in zona ca cica ar avea o suma de bani de cca 3 milioane de euro, cica mostenite de sotia sa de la un batran care a murit in Italia (cam cum a mostenit si Adrian Nastase milionul de la nu stiu cine din Anglia). Nu stiu daca e fals sau adevarat dar nu uitati ca gura lumii stie multe. Eu ma mai intreb si va intreb si pe voi, presupunand ca acea persoana are atatia bani legal, mai ai nevoie sa mergi cu caruta la furat de uscaturi in padure? Si ma mai intreb ceva foarte important: pentru o simpla caruta de uscaturi adusa de la 30 km, merg 3 tineri in puterea varstei, adica cum se zice pe la noi 3 blajgani destul de tari pentru a bate 10 oameni nu unul, si in plus, unul dintre ei si nepot de persoane foarte influente si temute in sistemul judiciar din Maramures, deci ca si cum ti-ai duce badigarzi cu tine. Nu le luati in seama aceste cugetari insa eu nu pot sa nu gandesc analizand faptele din toate unghiurile si din toate punctele de vedere tinand cont de faptul ca nu am incredere in justitia romaneasca. A, inca un detaliu: cum explicati multiplele fracturi interne si piciorul rupt? Cica citez „a batut cu pusca in caruta si caii sau speriat si in acel moment caruta ia trecut peste picior. 1-caii cu care mergi in padure sunt obisnuiti si nu se sperie oricat ai bate tu in caruta altfel fug cand incercati sa incarcati lemnele in caruta. 2- nu se rupe piciorul daca o caruta iti trece peste picior cu roata si stiu asta din propria experienta, mi sa intamplat cand aveam 10 ani cu caruta incarcata si nu am avut nimic, dar un os matur si cu caruta goala. De ce nu fac anchetatorii o proba cu aceeasi caruta ? Deci, ce pot sa spun, doar condoleante familiei si sa nu uitati ca au ramas o sotie vaduva si 3 copii mici care nu vor sti niciodata adevarul!”, scrie Cristian Radu pe o rețea de socializare.