Pe principiul: „Vai, trebuie să merg la Dubai pe banii voștri” în țara noastră dragă se dezvoltă un microb care-i afectează pe mulți politicieni, totul într-un sistem piramidal. Premierul e în Statele Unite, președintele mulge două cămile în Dubai, în timp ce jumătate dintre miniștrii Guvernului Ciolacu sunt în afara granițelor.

Microbul plimbărilor pe banii publici îi afectează și pe parlamentari. Unii se plimbă, dar își văd de treabă, în timp ce alții dramatizează. Un reprezentant al județului nostru în Senatul României se plânge că are de făcut deplasări în țară și în afara ei, că are de luat avioane, de pregătit conferințe și că n-are cadou sub brad.

Cunoaștem faptul că parlamentarii beneficiază anual de sume uriașe pe care le țin ascunse la fel ca bravul nostru președinte, în timp ce românii sunt suficienți de nepregătiți să înțeleagă cum stă treaba, cu atât mai mult cu cât sunt și ajutați să nu înțeleagă. În fiecare an, deputații și senatorii primesc până la 33.000 de euro în baza unei simple declarații pe proprie răspundere. Banii sunt încasați fără ca demnitarul să prezinte vreun document justificativ despre cheltuieli sau să existe vreun control pentru a se constata dacă a utilizat corect sumele. Deci, domnul senator poate zbura liniștit în lung și-n lat. Zboară pe banii noștri, nu-și mănâncă timpul și sănătatea pe șoselele patriei în ambuteiajele cauzate de proasta administrare a țării de-al lungul ultimilor 30 de ani.

Venind în completarea celor spuse, același senator trebuie să știe că el împreună cu acoliții lui sunt principalii vinovați pentru tot răul din această țară. Ei sunt de vină că pentru a parcurge distanța de la Baia Mare la București ai nevoie de 9 ore, distanță pe care în alte țări o parcurgi în nici 4 ore. Ei sunt de vină că trenul Baia Mare – București este un fel de accelerat din „Senatorul Melcilor” și face nu mai puțin de 14 ore.

Iar acum avioane de hârtie. Se pare că mai nou e greu să parcurgi distanțe și cu avionul, pe banii proștilor care te-au votat și pe a celor mai destupați la minte care n-au acceptat să voteze o listă în care apare rujdit numele tău. Nu avem calitatea de a pomeni de acțiunile de gheșeftar și contractele date unora după un raționament foarte bine pus la punct. E treaba instituțiilor abilitate și a acestui melc de Himalaya din politica maramureșeană, dar măcar n-ar trebui să se plângă.

Dacă tot am pomenit de lacrimi și emoție, într-o creație muzicală tot mai apreciată și ascultată se face aluzie la importanța pe care o au medicii, muncitorii și profesorii în societate, existând întrebarea repetitivă: „Ce-ar fi lumea fără ei”. De asemenea, și politicienii au un rol deosebit de important, dar fiecare ar trebui să ne asumăm ceea ce am ales, încercând să facem bine, să contribuim la construcția socială. Din păcate, unii știu doar să învrăjbească, să-și tragă foloase necuvenite sau să se plângă că le e greu.

Ce-ar fi lumea fără ei?

Ar fi mai bună!

Andrei BUDA