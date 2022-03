Ionele, te-ai trezit ?

Suntem oripilați de câtă lipsă de bun simț și proastă creștere au cei care vremelnic s-au urcat la conducerea județului. Prințul din castel se trezește vorbind, supărat fiind ca alții i-au furat startul în ceea ce privește problema refugiaților din Ucraina. După ce o delegație pestriță a mers la Ivano Frankvsk, a doua zi printul și-a luat restul presei, precum și pe colegii cu contracte la castel și au dat o fugă pentru o sesiune foto și video la depozitul de la Halmeu de unde pleacă convoaiele umanitare spre țara vecină.

Ionele te-ai trezit ? Nu înțelegi că pe durerea și suferința oamenilor și pe banii publici ai maramureșenilor nu e bine să îți faci campanie de imagine? Nu crezi că Dumnezeu e sus și te vede? A trecut timpul, Ionele…și tu ca un print din castel ai pierdut simțul realității și prin globul tău de sticlă spartă trăiești o falsă realitate.

Îmi pare rău pentru ASSOC și Florian Sălăjanu! Nu știu câți bani a încasat sau va încasa din promisiunile printului, dar credeam altceva despre modul de organizare și gestionare a zecilor de mii de refugiați, majoritatea mame și copii care au trecut prin vama Sighet in România.

Ionele unde sunt grupurile sanitare cu dușuri și toalete inclusiv pentru copii? Crezi că două cabine pentru nevoile fiziologice sunt suficiente pentru puhoiul de lume plânsă care a ajuns la noi in județ? Te-ai trezit și tu după 16 zile sa plătești ONG-urile și sa îi pui să vorbească frumos de mare ta dezorganizare? Fake News-ul este la tine în casă, nu la cei care zi de zi au bătut județul și vama din Sighet. Ești un mare nerușinat! Exact așa cum ne-ai mințit cu SMID-ul de pe Dealul Urnituri de la Farcașa, tot așa ne minți și astăzi! Incompetența de până acum a celor de la Consiliul Județean Maramureș, ai învățat-o rapid. Am crezut că tinerețea și dorința te vor face alt om, dar am greșit! La fel cum au făcut-o si maramureșenii care te-au votat! Suntem mulți, dar nu și prosti!

Au trecut 16 zile de la primul glonț tras de ruși către ucraineni, am văzut oameni acolo care au dorința de aș apăra țara, tu in prime 5 zile nu ai făcut nimic! Doar fotografii! În rest nimic, apoi ai dat afară ONG-urile care in primele zile au făcut totul și la fel și pe reprezentații cultelor religioase! Apoi, șmecherește, ai adus pe bani publici ONG-urile care ți-au convenit ție și te ridică in slăvi, prințule!

Iată că tu după 16 zile nu ai avut curajul să îți prezinți realizările, ai pus un lacheu să îți prezinte un cort penibil Blue Dot, amplasat de UNICEF, mare Fake News!

În continuare dacă urmărim pe rețelele de socializare, în grupurile de ajutor pentru ucrainieni, oamenii evidențiază mare dezorganizarea a instituțiilor publice. Refugiați înfrigurați și înfometați ajung in Baia Mare neavând cazare! Nu îți este puțină rușine pentru “marea organizare“?

Așa se ne ajute Dumnezeu!

Radu Țolaș