În prezența domnului Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș a susținut o conferință de presă la finalul mandatului, prezentând, alături de echipa sa de parlamentari, primari, consilieri locali și consilieri județeni un scurt bilanț al celor patru ani.

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș: ”Indiferent cine vine acum la Consiliul Județean nu mai poate opri dezvoltarea și modernizarea Maramureșului pentru că proiectele strategice, de dezvoltare pe termen lung, sunt aproape de finalizare sau în faze înaintate de implementare.

Consider că un președinte de Consiliu Județean trebuie să fie un om cu viziune, care să construiască o strategie de dezvoltare pe termen lung pentru județ și acest lucru l-am făcut în ultimii patru ani. Un președinte de consiliu județean nu se poate limita la repararea unor drumuri pentru că aceste sunt lucruri firești, din fișa postului. Rolul unui președinte de consiliu județean este acela de a veni cu proiecte care să ducă la dezvoltarea județului și la atragerea investițiilor care să aducă prosperitate pentru cetățeni.

Mă voi implica în continuare pentru ca proiectele pe care le-am inițiat alături de echipa mea în acești patru ani de mandat să fie finalizate, în beneficiul maramureșenilor.

Mulțumesc tuturor colegilor mei, atât din Consiliul Județean Maramureș, cât și colegilor din PNL Maramureș, primarilor, consilierilor, parlamentarilor, miniștrilor, și în special domnului Marcel Boloș, pentru susținerea activă a tuturor proiectelor de dezvoltare a județului.”

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: ”Îl felicit pe Ionel Bogdan pentru activitatea complexă pe care a avut-o în acești 4 ani. Am văzut de fiecare dată implicare și gândire strategică, integrată, fie că a fost vorba de infrastructură, spital județean sau parcuri industriale. Acest pachet de proiecte va da o nouă șansă că Maramureșul să se dezvolte. Dacă la lansarea candidaturii din 2020, discutam despre 1 miliard de euro pentru Maramureș, astăzi, am calculat și sunt peste 2 miliarde.”

Felician Ciceu, primarul comunei Dumbrăvița: ”Acesta este un moment de bilanț, important din punct de vedere administrativ și politic. În urma experienței mele de peste 23 de ani în administrație pot spune că acest mandat se încheie cu cel mai mare număr de proiecte care a existat vreodată în Maramureș. Vom avea grijă ca aceste proiecte să fie finalizate. Știu că Ionel Bogdan iese cu fruntea sus de la Consiliul Județean, cu un portofoliu de proiecte pe care viitorul executiv este obligat să îl ducă la bun sfârșit.”

Călin Bota, deputat: ”Planul lui Bogdan este planul de la care am pornit, pentru care am primit sprijin considerabil din partea ministrului Marcel Boloș, deoarece multe proiecte de dezvoltare au pornit de la semnătura lui și tot cu ajutorul lui s-au demarat și sunt în diferite stadii de implementare. A fost un mandat de succes și, în calitate de parlamentar de Maramureș, am susținut toate proiectele de dezvoltare a județului. Sper să avem susținerea maramureșenilor pentru un nou mandat și să ducem mai departe ceea ce am promis maramureșenilor.”

Anuța Enea-Bizău, primar al comunei Bogdan Vodă: ”În acest mandat ne putem lăuda cu multe proiecte pentru Maramureș și sper ca ele să fie duse mai departe de următoarea conducere, deoarece sunt adresate comunității. Sunt încrezătoare că domnul Ionel Bogdan va munci în continuare și ne bazăm pe sprijinul dânsului.”

Gabriel Ștețco, administratorul public al județului: ”Acest mandat s-a făcut remarcat în comparație cu celelalte, deoarece oamenii știau prea puține despre Consiliul Județean Maramureș, iar odată cu acești patru ani de mandat, oamenii au început să înțeleagă ce face Consiliul Județean pentru comunitate. Știu că multe dintre proiectele serioase au fost girate și aproape de sufletul domnului ministru Marcel Boloș, care s-a preocupat să facem împreună lucruri bune pentru Maramureș “.

Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș: ”Avem ce sărbătorii, avem cu ce ne mândri, deoarece filele pe care le-am scris sunt pline de proiecte și șantiere. Toate acestea se datorează unui om harnic pentru că alături de echipa liberală, Ionel Bogdan a știut să deschidă șantiere în fiecare colț al județului nostru.”

Doru Lazăr, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș: ”Acum 4 ani am pornit cu o funcție cu mare responsabilitate, iar județul Maramureș a beneficiat de un mare sprijin din partea domnului Marcel Boloș. Mă bucur că am reușit să redăm comunității atâtea proiecte pentru comunitate.”

Un bilanț al proiectelor arată că în acest mandat au fost derulate 85 de proiecte pe diferite domenii, după cum urmează: 20 proiecte – sănătate, 33 proiecte – infrastructură, 7 proiecte – educație, 8 proiecte – economie, 14 proiecte – patrimoniu, cultură și turism, 3 proiecte – digitalizare. În urma acestui bilanț rezultă 29 de proiecte finalizare, 21 șantiere, 30 în execuție și alte 10 în lucru, cumulate într-un portofoliu de 2,08 miliarde de euro.

