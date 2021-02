În ședința de Consiliu Județean s-a aprobat majorarea alocației de hrană pentru meniurile pacienților din cadrul spitalelor aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș, precum și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor .

Implementarea unor măsuri necesare pentru îmbunătățirea condițiilor din unitățile spitalicești din Maramureș primează, iar în acest sens s-a adoptat Hotărârea de Consiliu Județean care prevede majorarea alocației de hrană pentru bolnavi și un control mai strict al calității serviciilor medicale oferite în spitalele aflate în subordinea CJ.

”Imediat după ce am aflat din spațiul public despre anumite probleme legate de hrana bolnavilor din Spitalul Județean am trimis Corpul de Control care a verificat tot ce ține de alimentația bolnavilor.

De asemenea, am avut discuții cu reprezentanții celor două spitale aflate în subordinea Consiliului Județean, în urma cărora am decis să luăm câteva măsuri pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite bolnavilor și anume: majorarea alocației de hrană cu 50% pentru meniul pacienților comuni, punerea la dispoziția pacienților a două variante de meniu – unul vegetarian pe care îl pot primi la cerere și, desigur, verificarea mai amănunțită a produselor și a porțiilor folosite pentru hrana pacienților.

În ceea ce privește majorarea alocației pentru hrană voi trimite o adresă Ministerului Sănătății, având în vedere faptul că din 2016 valoarea acesteia nu a mai fost modificată, deși prețul alimentelor a crescut în ultimii ani.”, a declarat Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș.

Cu privire la soluționarea problemei depozitării deșeurilor, s-a votat majorarea taxei de depozitare, în condițiile în care pentru rezolvarea acestei probleme am adoptat pe termen scurt varianta înfolierii acestora și depozitarea lor pe o platformă specială. Sunt costuri suplimentare cu echipamentele destinate acestor operațiuni, dar și cu transportul deșeurilor umede la depozitele din Oradea și Satu Mare, având în vedere că din luna februarie nu mai există niciun depozit autorizat în județul Maramureș.

Prin colectarea selectivă și instituirea acestei decizii la nivel județean, executivul CJ Maramureș are în vedere scăderea costurilor generate de salubrizare, accesul la Serviciul de Salubrizare pentru fiecare cetățean din Maramureș, precum și adoptarea unei soluții ecologice care să nu afecteze mediul și să asigure condiții optime de viață pentru locuitorii județului.

,,Îi asigur pe maramureșeni că avem soluții pentru a rezolva problema colectării și depozitării deșeurilor până la momentul în care proiectul de la Fărcașa va fi finalizat.

Între timp, am luat măsuri și pentru a crește gradul de colectare selectivă. Am alocat 5 milioane de lei pentru achiziționarea de pubele care urmează să fie date cetățenilor pentru colectarea selectivă, un proces foarte important în care implicarea și suportul administrațiilor publice locale contează foarte mult și am încredere că cetățenii se vor conforma și vor respecta această măsură care înseamnă implicit costuri mai mici și pentru aceștia.”, a precizat președintele CJ Maramureș

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș