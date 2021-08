Joi, 26 august 2021, aflat în studioul Antena 3, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că PSD pregătește o Moțiune de cenzură înainte de Congresul PNL:

„Inițial am zis să nu ducem (moțiunea de cenzură) în scandalul lor intern, nici ei n-au intervenit la noi cînd ne-am dat jos Guvernul, ne-au lăsat să greșim. După ce mi-au explicat economiștii noștri și am văzut cifrele, spre ce ne îndreptăm, eu o să le propun colegilor mei să nu ținem cont de absolut nimic ce au ei acolo, mascarada aia de Congres, ci să ținem cont doar de ce se întîmplă în economie, cu nivelul de trai al românilor, și să depunem moțiune de cenzură la începutul sesiunii parlamentare. Am început discuțiile cu cealaltă formațiune din opoziție, AUR, si ne-am pus de acord să susținem această moțiune. (…)

PSD nu va face Guvern cu PNL sau cu USR PLUS. Se poate creiona altă majoritate politică. Există și posibilitatea unui guvern minoritar, au mai existat, nu e nicio problemă. Cea mai bună soluție o reprezintă însă alegerile anticipate”.

Scriam într-un comentariu anterior de pe cristoiublog.ro sub titlul Liderul PNL, Ludovic Orban, îl atacă pe premierul PNL, Florin Cîțu, mai dihai decît îl atacă Marcel Ciolacu, liderul PSD, că România politică din ultimul timp înregistrează o premieră postdecembristă și totodată o ciudățenie, menită a-i confirma originalitatea între popoarele minim civilizate:

Liderul partidului de la putere, Ludovic Orban, a luat locul, prin atacurile sale succesive și tari la adresa Guvernului, liderului Opoziției.

Citind anunțul lui Marcel Ciolacu, simt nevoia să adaug celor scrise mai sus:

In schimb Liderul partidului din Opoziție a luat locul liderul partidului de la Putere.

O simplă ochire aruncată asupra discursului lui Marcel Ciolacu te face să te întrebi dacă nu cumva autorul a fost joi seara în starea confuză de acum a 20 de ani a premierului Florin Cîțu în traficul din America

Marcel Ciolacu susține că pînă mai deunăzi a fost de părere ca Moțiunea de cenzură să fie depusă doar după 25 septembrie 2021, cînd are loc Congresul Marii Răfuieli din PNL. Nu de alta, dar PSD e un partid fair play, și fair play-ul îl obligă să nu intervină în bătălia din PNL, așa cum nici PNL n-a intervenit pe vremuri în bătălia din PSD. Numai că economiștii Partidului au năvălit peste el cu o ladă de documente și, înarmați cu Sirena lui Roaită în variantă social- democrată, l-au avertizat că România se îndreaptă din punct de vedere economic spre prăpastie și că un partid patriot precum PSD nu trebuie să pună fair play-ul înaintea Patriei, aflate în primejdie. Așa că pentru salvarea Patriei PSD va depune Moțiune de cenzură. Tipic pentru politicianul român din toate timpurile rămîne invocarea Patriei sau mai precis a salvării Patriei drept justificare pentru orice deraiere.

Admițînd că Moțiunea trece, nu văd cum PSD va salva Patria de la prăpastie. Dimpotrivă, trecerea Moțiunii de cenzură ar provoca în chip inutil o criză politică majoră cu consecințe grave pentru România. E limpede că PSD nu are cum să facă un Guvern în locul celui căzut. Pe de o parte, pentru că Klaus Iohannis, chiar dacă PSD ar încropi cu chiu cu vai o majoritate, nu și-ar permite să ia puterea din mîinile Dreptei, după nici un an de guvernare, și s-o dea PSD, după nici doi ani de Opoziție în condițiile în care PSD a fost la putere înainte de asta vreun deceniu și ceva. Pe de alta, pentru că nici un partid din Coaliția de Centru Dreapta n-ar face alianță cu PSD.

Alegerile anticipate fluturate de Marcel Ciolacu sînt imposibile fără complicitatea lui Klaus Iohannis. Dacă printr-un miracol toate forțele politice ar fi de acord cu alegeri, rezultatul n-ar fi prea diferit de cel înregistrat la 6 decembrie 2021. Sondajele cu care se droghează PSD-iștii nu spun mare lucru despre rezultatul alegerilor. În postdecembrism ar fi primul caz de alegeri anticipate. Ca să nu mai spunem că ar fi primul caz de alegeri anticipate după mai puțin de un an de guvernare. Ba mai mult, eu cred că alegerile anticipate ar putea aduce cu sine un dezastru pentru PSD. Creșterea PSD în sondaje nu e rezultatul unei politici ofensive, marcate de acțiuni menite a sugera existența unui Proiect de țară, ci rezultatul unei politici pasive, de simplă așteptare ca para mălăiață să cadă în gura lui nătăfleață. Alegerile anticipate ar duce la o mobilizare a electoratului de Dreapta, încă sensibil la alarma Se întoarce Ciuma Roșie! Adăugată acuzațiilor de destabilizare a țării tocmai cînd Coaliția de Centru Dreapta lucra din greu la implementarea reformelor, campania Dreptei ar avea succes. Asta deoarece românii n-au simțit pe pielea lor ceea ce economiștii PSD au concluzionat pe calea raționamentelor.

Din punct de vedere al Coaliției de Centru Dreapta și al lui Klaus Iohannis, depunerea Moțiunii de cenzură ar fi un nou prilej de nebănuit respiro. După depunerea Moțiunii toți românii, incitați de o presă care dramatizează fleacul, vor fi atenți la bătălia din Parlament. O perioadă în care nimeni nu va mai fi atent nici la gafele Guvernului, nici la Marea Răfuială din PNL. Partidele din Coaliție vor pune capăt pentru un timp certurilor pentru a se năpusti asupra PSD. Marcel Ciolacu pariază – cred – ca și data trecută pe ipoteza că gruparea Ludovic Orban v-a vota împotriva Guvernului. Data trecută ipoteza s-a dovedit șubredă. Nici acum nu cred că se va dovedi altfel. Dimpotrivă, confruntat cu suspiciunea că el a regizat Moțiunea de cenzură, Ludovic Orban nu-și va putea permite altceva decît să apere Guvernul.

Prin urmare, Moțiunea e deja condamnată să cadă. Căderea Moțiunii ar fi exploatată de Coaliția de Guvernare pentru a convinge electoratul că are în continuare susținerea Poporului. Nu de alta, dar la adevăratul examen al oricărei guvernări, Moțiunea de cenzură, Coaliția de Guvernare a obținut un rezultat salutar.

În mai multe rînduri am scris că politica de forță față de Rusia nu face altceva decît să întărească poziția lui Putin. Cînd s-a declanșat invazia Germaniei, confruntați cu marele pericol al cotropirii, rușii s-au strîns în jurul lui Stalin, contrazicînd calculele lui Hitler că după Teroare rușii abia așteaptă să fie eliberați de nemți. Îndreptățit sau nu, Putin folosește încercuirea Rusiei de către Occident pentru a-i face pe ruși să vadă în el salvatorul patriei.

Așa și cu Moțiunea de cenzură depusă de PSD.

Coaliția de Centru Dreapta s-a prăbușit în sondaje și pentru că PSD n-a mai apărut pentru electoratul de Dreapta ca un pericol real. Prin urmare, s-au manifestat în voie gafele, certurile din Coaliție și Marea Răfuială din PNL. Moțiunea de cenzură va fi un prilej pentru Coaliția de Centru Dreapta, unită de apariția Dușmanului, să abată atenția de la propriile slăbiciuni prin concentrarea pe ceea ce va numi Pericolul revenirii la putere a Ciumei Roșii.

De aceea eu cred că o Moțiune de cenzură a PSD ar dovedi că liderul principalului partid de Opoziție e liderul Coaliției de la putere.

cristoiublog.ro