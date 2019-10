Klaus Iohannis s-a făcut de râs la Bruxelles în timp ce ținea discursul de la finalul reuniunii Consiliului European Extraordinar. Președintele are lacune mari la Geografie pentru că a încurcat Marea Mediterană cu Marea Neagră. În cuvântarea ținută a făcut referire la tragediile imigrantilor ilegali care mor incercand sa ajunga in Europa.

Presedintele si-a inceput discursul referindu-se la sutele de migranti care au murit recent in urma unui naufragiu in Marea Mediterana. Klaus Iohannis a vorbit apoi despre „necesitatea solidaritatii cu statele membre care au povara cea mai mare de dus, tari riverane Marii Negre”. Era vorba, insa, despre tarile riverane Marii Mediterane.

„In interventia pe care am avut-o, am subliniat necesitatea solidaritatii cu statele membre care au povara cea mai mare de dus, tarile care sunt riverane Marii Negre, am aratat importanta si necesitatea cresterii bugetului Frontex pentru actiunile din zona, faptul ca noi sprijinim acest demers, am aratat ca Romania este foarte implicata deja acum in Frontex, dar ca Romania este dispusa, daca se solicita, sa trimita mai multi experti in zona”, a mai declarat seful statului.

Discursul a fost postat fara nicio corectura si pe site-ul Administratiei Prezidentiale.

Peste 1.000 de persoane s-au inecat, in ultima saptamana, in Marea Mediterana in incercarea de a ajunge din nordul Africii in Italia.