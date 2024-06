Primarul interimar al municipiului Baia Mare, Dăncuș Ioan Doru, a anunțat un plan ambițios pentru dezvoltarea infrastructurii sportive locale, subliniind importanța consultării cu specialiști și a implementării unor proiecte concrete.

De la preluarea mandatului de primar interimar, Dăncuș a luat măsuri importante pentru sprijinirea sportului local. Printre obiectivele principale se numără construirea unui nou stadion în Baia Mare, realizarea de terenuri și baze sportive pentru sportul de masă, precum și susținerea sportului de performanță și a cluburilor locale.

,,Am avut o întâlnire de lucru în care am discutat aplicat cu arbitrii băimăreni despre viziunea mea și a echipei mele, despre obiectivele pe care le avem și pe care vreau să atingem în următorii patru ani, în special cele ce țin de fotbal. Îmi doresc un parteneriat serios cu AJF Maramureș, dar și cu celelalte asociații sportive și consider că doar în acest fel putem să evoluăm în mod real. Printre proiectele despre care am discutat se regăsește construcția unui stadion nou în Baia Mare, respectiv reabilitarea celui actual. Obiectivul echipei de fotbal a Minaur în următorul sezon este promovarea în Liga a 2-a, iar ambiția noastră nu se oprește aici. Pentru a realiza acest deziderat avem nevoie de o infrastructură solidă. Avem nevoie de un stadion modern și îmi asum să accelerez demersurile pentru realizarea acestei investiții. Vrem, de asemenea, să acoperim nevoia de echipamente pentru sportivii băimăreni, mai ales pentru grupele de juniori. Pentru sportul de masă, vom deschide curțile școlilor pentru a-i încuraja pe tineri să practice sport și vom începe demersurile pentru realizarea de terenuri în cartiere. Le-am prezentat arbitrilor și un proiect important pe care îl avem aproape finalizat. Este vorba despre al doilea teren cu gazon sintetic la standarde europene lânga cel deja realizat la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”. La fel ca în orice alt domeniu, consider că administrația publică trebuie să se consulte cu specialiștii. Trebuie să clădim parteneriate bazate pe transparență, să ne consultăm cu profesioniștii și să investim inteligent pentru a crește calitatea vieții în Baia Mare. Am încredere că, alături de colegii mei din PSD, vom readuce Baia Mare la titlul de capitală a sportului în România!” – a declarat primarul.