Minaur Baia Mare, grupare din Liga 3, o va întâlni pe Universitatea Craiova în optimile Cupei României, pe 27 octombrie, de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1, iar pregătirile au fost deja demarate.

Arena din Baia Mare va beneficia, la partida de Cupă, și de o instalație de nocturnă. Lucrările, realizate de societatea care a montat instalația și la Hunedoara pentru meciul din șaisprezecimi, cu FCSB, au fost deja începute, urmând a fi încheiate luni.

De această dată, am vegheat în aproape și am aflat că de data asta prețul va fi justificat sau cel puțin are un precedent apropiat. Mai precis, în septembrie, tot în Cupa României, FCSB a făcut o vizită la Hunedoara, jucând în 16-imile, pe un stadion, tot fără noctură, unde a fost instalată o astfel de instalație, cu un preț asemănător.

Ultimul meci disputat în nocturnă la Baia Mare a fost cu FCSB, în octombrie 2015, câștigat de gruparea bucureșteană la loviturile de departajare, în optimile Cupei României.