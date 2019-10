Interact Baia Mare va invita la o premiera de gala a filmului „Intre chin si amin”, la Baia Mare, in data de 1 Noiembrie 2019 ora 18:00 la Teatrul Municipal Baia Mare, în prezența regizorului Toma Enache și a echipei de actori.

Între Chin și Amin”, filmul independent al lui Toma Enache, este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în temnițele comuniste în perioada 1945-1989, o mărturie despre rezistență prin credință, despre onoare și iertare. În rolurile principale îi puteți vedea pe Kira Hagi, Vali V. Popescu și Constantin Cotimanis.

„Puține filme reușesc să surprindă adevărata dimensiune a răutății umane. Ultimul secol a fost marcat de cele mai negre episoade din istoria umanității, în care s-au petrecut lucruri oribile, greu de conceput de mintea umană. Oamenii însă au reușit să le facă față, devenind, uneori, chiar mai tari în credință. Un hibrid între dramă și film istoric, ÎNTRE CHIN ȘI AMIN, regizat de Toma Enache, este povestea, filmată cu măiestrie, a unui contrabasist care, după reîntoarcerea în țară, este arestat de regimul comunist și ținut captiv într-o închisoare în care deținuții sunt supuși unui proces de reeducare prin tortură. Personajul principal parcurge un adevarat Drum al Crucii, care, în loc să-i stârpească credința creștină, i-o întărește. Jocul actorilor este autentic iar distribuția, inspirat aleasă, reușește să redea fidel suferința personajelor. Imaginea și montajul sunt foarte bine realizate iar regia conferă filmului anvergura unei producții cu buget mare. S-a muncit mult pe partea de scenografie, unde decorul și costumele se evidențiază prin acuratețe și calitate. În concluzie, spectatorul se găsește în fața unui excelent film artistic, cu o valoare istorică incontestabilă, realizat cu gust, emoție și măiestrie, de un regizor regizor experimentat.” (Rome Prisma Independent Film Awards)

Între Chin și Amin este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă – reeducarea din pușcăriile comuniste. Filmul are la baza întâmplări reale care m-au marcat puternic atunci cand le-am aflat, indiferent că s-au întâmplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supravieţuitori m-au ajutat să înteleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice.

”Intenția mea a fost să arătăm că există o altă lume dincolo de această lume concretă, o lume suprasensibilă, cu valori transcendente (dragostea, Dumnezeu, binele), că există o valoare superioară vieții, care are ca efect tocmai triumful acesteia, atunci când totul pare pierdut. Am considerat că a venit momentul ca realitatea brutală a Fenomenului Pitești, despre care nu s-a putut vorbi timp de zeci de ani și care a adus suferințe inimaginabile unui număr semnificativ de oameni, să fie spusă în sfârșit cu voce tare, printr-un film artistic. Așa se face că am decis să investesc toată energia și economiile mele în acest film”, a declarat Toma Enache.Deși tema închisorilor comuniste nu este nouă în cinematografia românească, filmul este primul care abordează cruntul “Experiment Pitești”.

În rolurile principale ale filmului care de astăzi va rula în cinematografe îi puteți vedea pe Vali Popescu, Constantin Cotimanis, Ana Pârvu, Kira Hagi.

Suntem la fel de curiosi ca dumneavoastra sa vedem debutul domnisoarei Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, la doar 24 de ani într-un lungmetraj. Asteptam si confirmarea dansei cu privire la prezenta sa in Baia Mare in seara zilei de 1 Noiembrie la premiera filmului in orasul nostru.

Pasiunea membrilor Interact pentru cultura, arta si film se manifesta an de an in orasul Baia Mare sub diverse forme prin proiectele clubului si cu sustinerea Rotary si Rotaract. Invitarea regizorului Toma Enache si a echipei de actori la Baia Mare in data de 1 Noiembrie 2019, in cadrul etapei nationale a concursului de scurt metraje We Like To Movie ofera oportunitatea si tinerilor concurenti de a interactiona cu regizori si actori de succes care pot oferi raspunsuri la curiozitati ale profesiei, curiozitati tehnice dar si discutii despre alegerea subiectelor cu impact si de interes pentru public.

Invitatiile pot fi obtinute in avans sau in ziua evenimentului, in limita locurilor disponibile.

Detalii telefonic: 0740207969 (Adrian Dan Pop) și 0722775229 sau 0720600504 (Gorduza Alexandra).