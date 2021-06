Mădălina Filip este o tânără artistă, reprezentantă a Țării Lăpușului, care cântă cu și din dragoste pentru muzică și pentru persoana dragă.

eMM: De când ai început să cânţi? Cine te-a descoperit și te-a îndrumat înspre muzică?

Mădălina: Am început cu muzica în adevăratul sens al cuvântului la 14 ani, dar cu 2 ani în urmă doamna Mărioara Pop, interpreta de muzica populară din Țara Lăpușului, mai exact din Suciu de Sus, căuta tinere talente pentru a le duce la un concurs de muzică populară din Șieu. A venit la școala gimnazială „Florea Mureșanu” întrebând diferiți profesori dacă sunt elevi pasionați, dar și talentați în ceea ce privește muzica. Doamna profesoară de chimie, Flavia Nechita m-a recomandat doamnei Mărioara. M-am întâlnit cu dânsa și am stabilit niște întâlniri pentru a putea face pregătiri pentru concurs. Spre bucuria mea, în urma acestui concurs, mi s-a înmânat premiul 3, debut care m-a ambiționat să nu renunț la perfecționarea talentului meu.

eMM: Ai fost înzestrată cu acest talent, crezi că l-ai moștenit de la o rudenie?/ crezi că e o moștenire?

Mădălina: Talentul nu știu exact de la cine îl moștenesc, dar în familie am avut pe străbunicul Ion care știa să cânte la fluier și pe cuscra Măricuța pe care interpretul Grigore Leșe a făcut-o cunoscută și plăcută de public la el în emisiune.

eMM: Ai urmat un liceu de Arte? Ce studii ai în domeniu?

Mădălina: Făceam parte și dintr-un ansamblu de dansuri populare și mergeam la diferite spectacole și aveam ocazia sa cânt și acolo în fața oamenilor. De atunci am prins un mare drag de muzica și m-am înscris la Școală populară de Arte din Baia Mare sub îndrumarea îndrăgitei cântărețe, Diana Cârlig. Nu am urmat un liceu de Arte, dar am făcut muzica în paralel. În clasa a 11-a am început sa fac ore de teorie în particular cu domnul Adrian Iercosan, din Baia Mare și ulterior studiez muzica la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

eMM: Am văzut că zilele trecute ai lansat o melodie nouă, care este povestea ei?

Mădălina: Povestea acestei melodii se naște din viata unor tineri care se iubesc, dar soarta îi desparte câțiva ani. Ei reușesc să se întâlnească foarte rar, din cauza părințiilor, dar în ciuda acestui fapt, amândoi reușesc sa treacă peste acest obstacol împreună, prin multă credință și iubire față de aproapele său și față de Dumnezeu. În final, amândoi pleacă împreună pentru a-și împlini iubirea, nepăsându-le de ce o sa spună lumea.

R.B.