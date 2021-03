O scurtă prezentare, povestiți-ne despre dumneavoastră, pentru cei care nu vă cunosc.

M-am născut în urmă cu 43 de ani, în 12 octombrie, în Baia Mare. De profesie sunt economist, din 2001 am fost angajat în domeniul financiar-bancar până în 2019. Familist convins, căsătorit, tată a doi copii minunaţi, o fiică și un băiat. Mi-am început cariera de pe postul de casier, iar de-a lungul anilor am activat în aproape toate departamentele pe care le are o unitate bancară: operațiuni, vânzări, creditare companii, respectiv monitorizare credite. Din luna mai 2019 m-am angajat în cadrul USR având ca obiectiv înființarea de filiale a partidului, cu precădere în partea centrală și de nord a țării. Fiind fost practicant de handbal, sunt pasionat de sport în general. În prezent sunt amator de mountain biking, ecologist și voluntar, în măsura timpului disponibil. Sunt onorat că, iată, după alegerile locale din septembrie, am fost desemnat să reprezint maramureşenii din poziția de vicepreședinte al Consiliul Județean Maramureș.

Care sunt atribuțiile dumneavoastră în cadrul Consiliului Județean?

Prin dispoziția preşedintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, am fost desemnat președinte al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU). Totodată, coordonez unele instituţii din subordinea consiliului, cum ar fi: Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor, Serviciul Județean de Pază si Muzeul Județean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare. De asemenea, asigur realizarea rapoartelor de cooperare și colaborare cu unele instituții finanțate de Consiliul Județean Maramureș, precum Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Baia Mare, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmaţiei. Dar activitatea mea nu se rezumă doar la cele de mai sus, sunt dispus să-mi ajut colegii din executiv în orice domeniu. Mai mult, așa cum îmi place sa cred, doresc să fiu un liant între cetățeni, administrațiile locale și administrația județeană.

Cum vedeți dumneavoastră implicarea în politică?

Dar mai ales implicarea tinerilor în sectorul politicii? Am fost interesat în permanență de tot ce s-a întâmplat în domeniul politic încă de când am avut dreptul la primul vot, în 1996, cel de la alegerile prezidențiale, iar faptul că omul meu politic preferat la vremea respectivă, Emil Constantinescu, a fost ales, din fericire, președintele României, m-a făcut să fiu în continuare atent la ce se întâmplă pe scena politică românească. Nu mi-am dorit o implicare efectivă în acest domeniu pentru că mass-media disemina informații de genul “politica este murdară”, “toți politicienii sunt la fel” etc. Însă, în 2016 am decis să nu mai stau de o parte având în vedere succesul obținut de USR și Nicușor Dan. Am luat legătura cu cei din conducerea partidului, i-am rugat să aibă în vedere o extindere națională pentru că era nevoie de o formațiune politică nouă, reformatoare. Mi-am dat seama ulterior, și mai mult acum de când am ajuns într-o funcție publică, de faptul că acțiunile civice sunt binevenite, dar ca să reușești cu adevărat să faci o schimbare radicală pentru binele românilor este nevoie de implicare politică. Lucrurile se schimbă prin vot în consiliile locale, județene sau în parlament. Există o conexiune între tot ce ne înconjoară și mediul politic, cel din urmă fiind factor decizional. Pot spune că implicarea tinerilor în sfera politică este benefică, este nevoie de dorința lor de schimbare, de dorința de a se implica, de dorința de dezvoltare a comunităților sau de viziunea lor, de cele mai multe ori una reformatoare.

Care sunt prioritățile maramureșenilor în acest moment și cum se vor transforma aceste priorități în proiecte de succes, în viitorul apropiat?

Ca priorități de maximă importanță cred că trebuie să avem în vedere infrastructura care trebuie îmbunătățită, asigurarea unor locuri de muncă decent plătite, siguranța sanitară și modalități plăcute de petrecere a timpului liber. Dacă reușim, chiar și parțial, să aducem îmbunătățiri în aceste domenii, vom reuşi să aducem bunăstare și un trai mai bun pentru maramureșeni.

Cât de importantă este dezvoltarea orașului Baia Mare, în ansamblul dezvoltării județului Maramureș?

Oraşul Baia Mare ar trebui sa fie într-adevăr un motor al județului, însă din punctul meu de vedere sunt foarte multe lucruri care trebuie corectate. Aici avem cel mai mare număr al populaţiei, avem o istorie deosebită și o poziție geografică spectaculoasă, la doar 15 minute depărtare de dealuri, păduri sau lacuri. Totul ne avantajează pentru o dezvoltare economică, de atragerea unor investitori serioși, de a avea o economie bazată pe producție și servicii, nu pe consum.

Este pentru prima dată când aveți contact cu administrația publică, fiind numit vicepreședinte 2 al Consiliului Județean. Cum ați întâmpinat primele luni de mandat?

Sunt un om care se adaptează destul de uşor, am lucrat cu oameni și între oameni de peste 20 de ani. Administrația am găsit-o așa cum mă așteptam, greoaie, birocratică și greu adaptată la schimbare. Îmi doresc ca prin exemplul propriu să reușesc să-i determin pe colegii mei funcţionari să înțeleagă că suntem în funcții pentru cetățeni și pentru a rezolva cât mai multe din problemele cu care aceștia se confruntă.

Ce ați dori să realizați până la sfârșitul mandatului?

Îmi doresc să implementez mai multe proiecte în domeniul turistic, social, ecologic si cultural. Mi-ar plăcea să vorbesc despre ele pe măsură ce se vor face pași concreți în această privință. Niciodată nu mi-a plăcut să promit lucruri a căror îndeplinire nu ține 100% de mine. Pentru proiectele pe care le am în vedere am nevoie de sprijinul președintelui Ionel Bogdan, al partidului din care fac parte și al consilierilor județeni, de aceea le voi prezenta punctual atunci când le voi vedea trecute pe ordinea de zi, supuse la vot, în cadrul ședințelor de Consiliu Județean. Totodată, îmi doresc ca la încheierea mandatului, când copiii mei vor trece pe lângă o clădire renovată, pe lângă un nou obiectiv sau un drum reabilitat să poată spune că și tatăl lor a avut o implicare pentru acele investiții.

Un mesaj pentru maramureșeni din partea vicepreședintelui Consiliului Județean.

Vreau să-i asigur că-mi voi exercita funcția doar pentru interesele județului și ale locuitorilor săi. Sunt deschis la dialog. Datele mele de contact sunt publice. Așadar, aștept ca orice cetățean, asociație sau agent economic care își dorește să devină un partener de discuții pe teme care pot duce la dezvoltarea județului sau care are probleme și dorește sprijin să mă contacteze. Nu garantez că voi avea în permanență soluții, dar voi încerca să fac tot ce-mi stă în putere pentru a rezolva cât mai multe dintre sincopele care apar în comunitatea maramureșeană.

