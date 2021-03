Ce înseamnă câini de căutare și salvare?

Câini de căutare și salvare, SAR (search and rescue), reprezintă căutarea și furnizarea de ajutor persoanelor aflate în primejdie sau pericol iminent. Câmpul general de căutare și salvare include multe sub-câmpuri. Acestea includ: salvarea montană, căutarea și salvarea la sol, inclusiv utilizarea câinilor de căutare și salvare, căutarea și salvarea urbană în orașe mai ales în urma dezastrelor naturale cum ar fi cutremurul sau în zonele montane, căutarea și salvarea din avalanșă. Căutarea și salvarea la sol reprezintă căutarea persoanelor pierdute sau aflate în dificultate. Este posibil ca oamenii să dispară din mai multe motive. Unele pot dispărea voluntar (cazuri de suicid), alte din cauza problemelor personale, financiare sau a unor probleme precum abuzul în familie. Alții dispar din motive involuntare, cum ar fi boală mentală, pierderea și dezorientarea accidentală în locații puțin frecventate de către oamenii sau locații greu accesibile. În majoritatea țărilor, poliția este agenția principală de coordonare a căutării unei persoane dispărute pe uscat. Sunt enorm de multe țării ce au echipe de voluntari pregătite pentru acest tip de misiune, care cooperează și sunt chemate pentru a ajuta în misiunile de căutare și salvare. În cazul nostru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ce colaborează cu toate organizațiile nonguvernamentale ce pot oferi servicii în acest sens pe baza unor protocoale de colaborare. Așa cum o spun mereu tuturor celor ce vor sau fac parte din echipă, această nu este o pasiune ci trebuie să fi dedicat. Sunt nenumărate motivele care stau la baza formării acestei echipe canine de căutare și salvare.

În ce acțiuni v-ați implicat?

Voi enumera doar câteva: instituțiile statului indiferent care sunt acestea, cu competențe în acest segment ,,căutare-salvare” nu au baza umană și aici mă refer la instructori pregătiți pentru a forma și antrena oameni pentru astfel de misiuni. Sunt mulţi factori ce influențează formarea, pregătirea, echiparea și acțiunea în teren a echipelor canine în misiunile reale de căutare și salvare. Nu este de ajuns să ști ține un câine în lesă și totodată nu este suficient să fi un bun instructor canin. Ca și membru într-o echipă canină de căutare și salvare, pe lângă pregătirea în a controla și coordona un câine în teren cu tot ce ține de acest aspect: direcționare, control, interpretarea comportamentului câinelui în teren, etc. Trebuie să fi tu însuți pregătit fizic, psihic, să cunoști orientarea în teren indiferent de zona în care aplici misiunea, măsuri de prim ajutor, noțiuni elementare de alpinism, cunoștințe proceduri SAR de bază, capacitatea de cooperare și subordonare, pregătirea continuă fizică, psihică, tehnică, tactică specifică SAR (search and rescue). Implicarea echipei canine de căutare și salvare ECCS în toate acțiunile de căutare și salvare reale a fost un plus, un supliment de forță la toate solicitările venite din partea ISU Maramureș indiferent de ziua sau ora din zi sau noapte la care am fost solicitați, iar numărul acestora nefiind de neglijat. Am asigurat pe linie de asistență medicala și căutare-salvare, nenumărate evenimente și acțiuni sportive atât în județul nostru cât și în țară, iar în urma serviciilor gratuite oferite am fost solicitați și de cluburi din Ungaria. În urma acestor nenumărate evenimente asigurate de către echipă ECCS, a rămas aprecierile și mulțumirile organizatorilor cu unii legând adevărate prietenii. Echipa Canină de Căutare și Salvare este în cadrul Clubului Local de Ciobănesc German Baia Mare Maramureș, fiind unul dintre cele mai vechi cluburi de ciobănesc german din România cu o vastă implicare în creșterea și selecția acestor câni și cele mai reușite manifestări.

Câte exemplare canine aveți în momentul de față și cum selectați câinii?

În momentul de față în cadrul clubului avem peste 20 exemplare canine dintre care patru sunt parte din echipa canină de căutare-salvare. Pregătirea unui câine pentru căutare și salvare indiferent că vorbim de căutare pe suprafață sau în dărâmături (cutremur), durează minim doi ani și bineînțeles pregătirea este într-o continuă dinamică. În pregătirea câinilor de căutare și salvare indiferent de tipul suprafeței de căutare cea mai mare importanță o are nasul câinelui, temperamentul și caracterul acestuia. În funcție de toate aceste aspecte pregătirea trebuie să ducă câinele în zona de a înțelege ce îi cerem și cum trebuie să acționeze. Este nevoie de implicare totală, perseverență, continuitate în antrenamente, de foarte mult timp și susținere financiară. Trebuie să muncești continu prin a crea situații diferite de la antrenament la antrenament, locații diferite și toate acestea în concordanță cu pregătirea ta ca și om cât mai aproape de realitate. Suntem unul dintre cele mai vechi cluburi din România cu foarte mare implicare pe parte socială. Totul a pornit de la necesitatea de a face ceva mai mult, mai bun, mai de folos în sprijinul societății fără a emite nici o pretenție.

De cât timp a luat naştere Asociația Câini de căutare și salvare și care sunt membrii fondatori?

Membrii fondatori a acestui club sunt pasionați de ceea ce fac, sunt implicați și vreau doar să enumăr câțiva cum ar fi doamna Boroș Galina, domnul Covalciuc Marius, Pavel Marius, Boroș Nicolae, etc. Echipa Canină de Căutare și Salvare a fost constituită în cadrul acestui club CLCG Baia Mare ( clubul local de ciobănesc german Baia Mare), prim pas în acest sens a fost făcut în anul 2003 iar în anul 2007 am organizat primul stagiu de căutare-salvare la Izvoarele, fiind primul de acest gen din România. După care încet, încet am început să conturăm forma fizică și logistică a actualei echipe și suntem într-o continuă pregătire și schimbare. Cel mai important, echipele de căutare și salvare indiferent de instituție sau organizaţie ar trebui să se angajeze într-o pregătire comună cu toate resursele disponibile. Acest lucru va asigura că ambele grupuri înțeleg abilitățile și limitările reciproce. Procedând astfel, nici un grup ne va avea o așteptare nerealistă față de celălalt grup. Trebuie evitat tendința de a crede că o emblemă de pe mânecă ce sugerează ,, Salvator,, te fac invincibil sau că ești cel mai indicat pentru a acționa într-o situație limită, indiferent din ce instituție sau organizație faci parte. Liderii echipelor de căutare și salvare bine pregătiți profesional și experimentați, pot face diferența între eșec și un răspuns eficient în situațiile de urgență.