Unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a avut România și, implicit, Minaur Baia Mare este Maricel Voinea. Un nume de legendă, “sfânt” pentru oamenii care vin la handbal, alături de alte nume mari din istoria handbalului băimărean și de tehnicianul Lascăr Pană. Maricel a fost sâmbătă la meciul cu Naerbo, a stat în rândul al doilea din tribuna B, lângă noul președintele al FRH, Constantin Din. De multe ori l-am văzut pe Maricel ridicându-se în picioare pentru a încuraja echipa noastră, bucurându-se pentru un gol, dar și întristându-se la final.

– 34 de ani a trecut de la ultima finală euroepană jucată de o echipa masculină de handbal din Baia Mare. Din fericire, atunci am câștigat, din păcate acum am pierdut. V-am văzut foarte implicat în sală alături de ceilalți spectatori.

– Era și normal Am fost alături de public, am fost alături de echipa Minaur. Pentru mine Minaur a fost totul, cât am jucat la Minaur am dat totul. Păcat pentru că băieții au pierdut. A fost un meci mai greu, au ratat prea mult, au fost nervoși. Norvegienii au jucat mai liniștiți, au jucat mai colectiv. După părerea mea au meritat să câștige.

– Contează atât de mult modul în care sunt crescuți ei și modul în care creștem noi copiii? Tocmai pentru liniștea asta de care vorbiți?

– Contează asta foarte mult. La toate echipele nordice se joacă colectic, se joacă în liniște. Avem multe de învățat de la acest gen de echipe. Joacă foarte disciplinat. Noi am avut multe ratări, ne-am grăbit, am aruncat foarte repede la poartă, apoi după alte trei secunde iar am aruncat. Așa ceva nu poți face. Înainte nu se întâmpla așa ceva. Am greșit mulți.

– Se poate spune că am pierdut finala pe mâna noastră, mai ales că poarta a ținut.

– Clar am pierdut pe mâna noastră. Iar poarta a ținut foarte foarte bine. Portarul ucrainean cred că a fost cel mai bun jucător al nostru în ambele meciuri din această finală. {i acolo, dacă nu prindea, puteam pierde la 10 goluri liniștit, iar acum a prins iar foarte bine. E greum, când începi meciul și tu nu poți da gol. În minutul 5 era 0-0. La un moment dat, către final, nu am mai avut ce spera. Au fost prea multe greșeli.

– Totuși, este o satisfacție pentru noi că Minaur a ajuns într-o nouă finală de cupă europeană după o mulțime de ani.

– Păcat că n-am câștigat această finală, pentru că șanse au fost.

– Voi ați jucat două finale pe vremea voastră și le-ați câștigat pe amândouă.

– Noi am fost mai norocoși. Poate că noi am jucat mai disciplinat, am fost mai echipă. Nu făceam așa greșeli. Trebuia să fim mai liniștiți. Nu prea au ajuns mingile la extreme. S-a încercat să se joace cu pivotul și ei au agățat acolo multe baloane.

– De fiecare dată când vine Maricel Voinea în Baia Mare este aplaudat la scenă deschisă. Meritați pe deplin acest lucru și chiar se poate spune că sunteți o legendă. Pe tricourile echipei noastre, din sezon viitor, va fi scris la nivelul gulerului “Legenda merge mai departe”.

– Minaur este Minaur. Din 1974 de când a fost înființat este tot Minaur. În fiecare an sperăm să fie mai bine, iar uneori chiar e mai bine. {i aici sunt probleme cu banii, nu poți avea cine jucători, nu sunt sponsori. Este greu, dar Minaur va merge în continuare. Mi s-a făcut pielea de găină când au strigat numele meu. De mult n-am mai trăit atmosfera asta. Într-adevar, la meciul acesta a fost ca pe vremuri. În momentul în care eram în teren nu simțeam chiar așa atmosfera, dar acum, vă spun, mi s-a făcut pielea de găină. Noi am câștigat și pe vremuri multe meciuri cu ajutorul spectatorilor. Ne-au adus sus când era mai greu. Contează foarte mult. Păcat că băieții nu au putut mai mult astăzi.

Sursa: csminaur.ro