George Alexandru Oros a fost numit în funcția de director al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. De profesie jurist și fost manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmației, a mai fost numit și în primăvara anului 2020, însă în funcția de director interimar.

Emm: Povestiți-ne despre situația actuală a unității medicale pe care o veţi conduce!

George Alexandru Oros: Săptămâna trecută a fost dată o ordonanță, prin care au fost scoase la concurs posturile pentru o perioadă nedeterminată. Ordonanța aceasta vine în sprijinul Spitalului Județean și nu numai, pentru că există locuri de muncă, spre exemplu în radioterapie, unde de regulă au fost scoase posturi pentru o perioadă determinată. Ei bine, aceste posturi nu au fost ocupate, deoarece nu au fost atractive, fiind pentru o perioadă determinată.

Emm: Care sunt proiectele în care Spitalul Județean este implicat și ce ați dori să schimbați în această instituție, din poziția funcției dumneavoastră?

George Alexandru Oros: Astăzi, Spitalul Județean este implicat în mai multe proiecte, cum ar fi proiectul ,,Spitalului Modular”. Un moment de maximă precauție, în ceea ce privește partea medicală, în raport cu pandemia, care este pe departe de a nu se termina. Încercăm cu sprijinul Consiliul Județean să vedem cum vom reînnoi aparatura. Am în plan implementarea unor proiecte, care să vizeze Policlinica II, mă interesează inclusiv și situația clădirii, pentru că acolo sunt mai delicate lucrurile. O componentă importantă care ar putea ajuta mult zona ar fi dezvoltarea medicinii sportive. Compartimentul de urologie este unul vizat de către mine, pentru partea de dezvoltare a infrastructurii. În momentul de față, Spitalul Județean este fără îndoială funcțional și în continuare cel mai important spital din județ.

Emm: Timp de patru ani ați fost manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmației, deci sunteți familiarizat cu acest post de conducere. Cu ce gânduri ați preluat această funcție?

George Alexandru Oros: Am preluat această funcție în ideea în care Spitalul Județean este o instituție bine pusă la punct, dar întotdeauna există loc pentru mai bine. Calitatea serviciilor medicale pot fi perfecționate, chiar și transformarea spitalului într-unul de un grad mai bun este unul dintre obiectivele mele. Extinderea și eficientatizarea acestei instituții sunt obiectivele mele de bază.

Emm: De profesie sunteți jurist. Cum v-ați adaptat mediului medical?

George Alexandru Oros: M-am adaptat destul de repede în mediul medical, iar la Sighet, în timpul în care am fost managerul spitalului, aș putea spune că partea de suport a corpului medical din prima etapă nu a fost una foarte plăcută. E vorba de management, iar în management este vorba de dezvoltarea și eficientatizarea lucrurilor. În perioada de la Sighet, o perioadă subfinanțată și cu puțin sprijin din partea primăriei, pentru că și bugetul de investiții al orașului este unul mic. Cu bani mărunți, am reușit să dezvoltăm o bună parte a acestui spital. Sunt mulțumit de ceea ce am reușit să dezvolt în cadrul acestei instituții, iar acest lucru vreau să-l fac și în cadrul Spitalului Județean, însă aici știu că voi beneficia de un sprijin mult mai mare din partea Consiliului Județean.

Emm: Care sunt pașii care trebuie urmați pentru dezvoltarea acestei instituții?

George Alexandru Oros: Sunt două componente esențiale care trebuie dezvoltate în acest sistem, este vorba despre educație și sănătate. Trebuie să dezvoltăm segmentul aparaturii medicale, cât și condițiile regimului hotelier. În momentul în care, aparatura medicală acoperă toate necesitățile tuturor specialităților medicale, ca un prim segment, iar din punct de vedere, în momentul în care serviciile medicale furnizate sunt la egalitate cu cele ale sistemului medical privat, putem spune că misiunea noastră s-a încheiat.

Emm: Cum trebuie să fie relația dintre managerul spitalului și corpul medical, pentru a avea o conducere cât mai bună a acestei instituții?

George Alexandru Oros: În primul rând, pentru a avea o relație cât mai bună, trebuie să existe comunicare. Medicii trebuie să spună problemele pe care le au și să ceară ajutorul, să caute și să găsească soluții împreună cu conducerea spitalului. Din punctul meu de vedere, cheia succesului este ca împreună să se găsească soluții pentru fiecare secție în parte. Așa am funcționat întotdeauna și fără îndoială nu voi schimba acest principiu.

Emm: Povestiți-ne despre dumneavoastră, pentru cei care nu vă cunosc.

George Alexandru Oros: Sunt căsătorit, am o fetiță de zece ani și locuim în Sighetu Marmației. Am fost consilier local în Sighet, două mandate întregi și o jumătate de mandat. Am fost și sunt consilier județean, iar de-a lungul timpului am ocupat mai multe funcții de acest gen, fiind familiarizat cu administrația publică locală.