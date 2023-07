Într-o lume în care creștinătatea pare tot mai erodată, mai există suficienți oameni, ba chiar și tineri, care depun eforturi serioase de a promova valorile autentice, frumosul, purul, aducându-l pe Dumnezeu în casele urmăritorilor lui!

Unul dintre cele mai reprezentative exemple este activitatea desfășurată de Bogdan, cunoscut pe rețelele de socializare ca Bogdan Blog. Acesta ia la pas satele și orașele, filmând evenimente ce țin de creștinătate, familie și iubirea de țară.

Pentru toată munca lui, merită apreciat și promovat, iar astăzi o să-l cunoaștem mai bine?

eMM: De când tânărul Bogdan este identificat cu Bogdan Blog și care au fost motivele pentru care ai început acest proiect?

Bogdan Blog: Tânărul Bogdan Blog este identificat de vreo 5 ani de zile și motivele pentru care am început acest proiect sunt următoarele: Bunul Dumnezeu a creat această lume și fără el suntem nimic de aceea mi-am dorit tot timpul să îndemn lumea spre ceva mai bun și mai exact Biserica, credință, pace, liniște, și nu în ultimul rând să fim mai buni noi oamenii unii cu alții, deoarece trăim într-o lume din ce în ce mai adâncă spre răutate, nepăsare față de cei din jur, uităm de credință, și uităm să ne mai rugăm către Maica Domnului pentru a avea sănătate, pace, și tot ce este rău să nu avem parte noi omenirea.

Cu acest proiect al meu îmi doresc ca toții tinerii să îl găsească pe Dumnezeu cât și cei învârstă nu contează câți ani ai sau cine ești important este că toți suntem la fel indiferent de câți banii are unul sau cât de sărac este altul, trăim vremuri grele și tulburi din multe puncte de vedere și foarte mulți oameni sunt bolnavi, au nevoie de foarte mult ajutor și am primit de-a lungul timpului mii de mesaje din țară cât și din străinătate pentru e le veni în ajutor cu banii, cu liniște, cu pace, cu Biserica, cu rugăciune. Oamenii au nevoie de ajutor mai exact trebuie să ne ajutăm unii pe alții zi de zi indiferent cum vine acest ajutor cu o vorbă bună, cu un ban cine are și poate, cu o rugăciune, cu alimente etc.

Prin aceste video-uri ale mele am atras foarte multe cupluri cât și persoane singure să meargă la Sfânta Biserică să își caute un duhovnic, să se roage și nu în ultimul rând să reușească a ieși dintr-o prăpastie în care erau. Chiar și prin mediul online postând așa ceva se poate crea ceva ce nu ar crede lumea. Dar vă spun sincer că această pagină Bogdan Blog creată și gândită doar de mine și fără nici un ajutor din partea nimănui a salvat suflete, inimi, și a dus lumea într-o direcție foarte bună cu ajutorul Bunul Dumnezeu.

Noi oamenii suntem păcătoși zi de zi, contează enorm de mult să căutăm Sfânta Biserică deoarece doar ea ne poate salva, am primit sute și mii de mesaje în tot acest timp de când am acest proiect văzând și urmarindu-mă zi de zi oameni care sau dus la Biserica, sau rugat și l-au descoperit pe Dumnezeu și mai ales au fost salvați pe linie de sănătate, gânduri rele, depresii, droguri, și multe altele asta doar datorită vizionând și plăcut inimii, sufletului au fost salvați. Oamenii mi-au scris ca datorita acestei pagini atât de frumoasă și urmarind zi de zi postările cu Bisejirci, Mănăstiri, au tresărit în ei a merge la Biserica, să vorbească cu un preot și așa ajutorul a venit necontenit.



eMM: De unde vine satisfacția și energia de a continua munca? Se poate urmări ușor faptul că depui o muncă serios.

Bogdan Blog: Satisfacția și energia de a continua vă spun sincer vine de la oamenii care mi-au scris foarte multe mesaje în privat că sunt alți oameni datorita postarilor mele și sau îndreptat către credință unii care nu aveau nici o treabă cu așa ceva, sau dus la Biserica, au discutat și lucrat cu preotul de parohie.

Energia mea mai vine și din ceea ce vad la fiecare postare și mai exact că o postare de a mea are sute și mii de like-uri, distribuiți, comentarii, adică foarte apreciată de către toate generațiile și asta da nota ca sunt mulți oamenii care își doresc asemenea postări și îi liniștește, vindeca, îi face alți oameni.

Sunt oameni din țară și mai ales din foarte multe țări care mă urmăresc și tocmai de aceea îmi dă curaj sa merge mai departe. Suntem un popor crestin ortodox chiar dacă când vine vorba de Biserică foarte mulți rad, o blamează, o jignește dar oamenii nu își dau seama că într-o clipită Bunul Dumnezeu dacă se supăra pe noi suntem vai și amar de noi.

Bunul Dumnezeu ne iubește pe toți și vrea sa fim buni, uniți, și să împlinim tot ceea ce s-a scris.

Depun o munca destul de grea și lunga în acest domeniu de aceea îmi doresc să se vadă și în presa din România, sate, comune, orașe, județe ca această nișă ar trebui promovată și indemnata către toate generațiile.

Dacă presa mar ajută cu acest proiect foarte frumos implementat de mine iar ajută pe mulți oameni care au nevoie de așa ceva în mediul online cât și în viata reală. Deoarece în mediul online în ziua de astăzi se promovează mult rău, nu se învață nimic bun, sunt și pe alocuri unde ai ce lua cât de cât dar foarte puțin.



eMM: Din materialele prezente pa pagina ta se conturează o idee clară despre modul tău de a fi. Ce te-a influențat să îmbrățișezi aceste valori?

Bogdan Blog:

Link-ul paginii mele: https://www.facebook.com/BogdanVDS

Valorile aceste țări înseamnă enorm pentru mine ca persoană, tata, familist și tânăr.

Am crescut cu aceste valori de către părinții mei și vreau să duc mai departe aceste valori și copiilor mei, prietenilor, oamenilor din această țară indiferent de vârstă deoarece fără valori, tradiții, obiceiuri ale strămoșilor noștri nu putem merge mai departe credeți-mă pe cuvânt.

Acestă Românie frumoasă a crescut prin aceste valori creștinești de aceea îmbrățișez zi de zi și voi promova ca să poată vedea toată lumea și sa fim mult mai uniți.

Lumea sa schimbat foarte mult și din păcate nu mergem într-o direcție tocmai bună de aceea trebuie să punem în valoare aceste valori.

eMM: Care sunt obiectivele tale pentru următorii ani privind proiectul Bogdan Blog?

Bogdan Blog: Obiectivele mele pentru următorii ani sunt:

1-Mi-aș dori enorm de mult ca acest proiect al meu și această pagină să între și în presa din România să fie ajutată pentru oamenii care se uita și apreciază zi de zi pagina mea oficiala.

2-Încă un obiect care mi l-aș dori este să pot sa fiu invitat la podcasturi, emisiuni, interviuri etc. pentru a putea explica toate aceste videouri postate pe pagina mea și de a învăța tot ce am acumulat până la vârsta de 34 de ani pe această nișă și nu numai.

3-Mi-aș mai dori ca presa din România să sprijine un tânăr ca mine chiar dacă este această nisă a creștinismului, Bisericii, mănăstiri, tot ce este frumos și să nu de-a cu piciorul în a zice că nu este nevoie de așa ceva, ca lumea nu se uita și așa mai departe. Deoarece foarte mulții au nevoie de ceea ce fac eu asta văzând în sute și mii de mesaje primite, aprecieri, distribuiri, comentarii care au schimbat cursul vieții multor oameni.

eMM: Care sunt motivele pentru care utilizatorii de internet și rețelele de socializare ar trebui să te urmărească

Bogdan Blog: Motivele pentru care utilizatorii de internet și rețele de socializare ar trebuie să mă urmărească ar fi următoarele:

1. Expun în mediul online ceva unic în România

2. Foarte mulți oameni se pot schimba, vindeca, cauta Biserica, preotul, liniștea sufletului, vidneca depresii, de a ajuta tinerii să scape de foarte multe probleme ale adolescentei, alinarea bătrânilor.

3. Sunt un tânăr care pe viitor voi expune din toate domeniile exemple foarte bune și urmându-mi exemplul mei departe ar ajută ca aveasta societate să devină mult mai buna, sa schimbam mentalitatea, să ajutăm suflete pierdute și bucurând inimi pentru toate categoriile.

4.- Lumea se uita la tot ce nu îi folosește în viață în mediul online de aceea eu promovez și arat locuri unde lumea poate veni și se își bucure, vindece sufletul, inima și chiar ierta viata cu toate păcatele făcute de până acum.

5.- Încă un motiv pentru care ar trebui să mă urmărească ar fi că expun și chiar învăț ca orice persoană a fi mai bună, înțelegătoare, cu credință, și frică de Dumnezeu, pace, iubire putem creea o lume mai bună atât în mediul online cât și în viața reală ceea ce ar ajută mulți oameni.

eMM: La final de interviu, ce dorești să le mai transmiți oamenilor care își găsesc liniștea prin clipurile postate de tine și celor care se încarcă de energie și bucurie?

Bogdan Blog: Le transmit tuturor oamenilor care își doresc să găsească liniștea prin clipurile postate de mine și celor care se încarcă pozitiv cu multă iubire, credință, pace să mă susțină tot timpul să distribuie și să îi convingă pe alți credincioși în a mă urmări deoarece arăt, spun, învăț, încerc să fac o lume mai bună în mediul online pentru toată România și nu numai cât și pentru cei din străinătate.

Mai vreau să spun că dacă presa din toată țara mă va sprijini va putea ajuta multe vieți și suflete prin această pagină și prin mine dacă voi avea ocazia să mă exprim peste tot unde aș fi invitat.

Îmi doresc enorm de mult să ajut prin tot ceea ce pot eu și știu până la această vârstă orice om are nevoie de ajutor.

În încheiere vreau să mulțumesc dn-ului Andrei Buda și siteului, E-Maramureș, redacției pentru tot ajutorul acordat ca acest proiect să fie vizibil și în presa națională. 🙏🇷🇴

Cu respect către toată țara și către toți urmăritorii:

Bogdan Blog (Bogdan Onișoru) tatăl a 2 copii, o soție minunată, sunt din Municipiul Suceava, Județul Suceava.