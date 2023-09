În cursul zilei de 26 septembrie 2023, s-a derulat un seminar bazat pe noile tendințe în materie de tehnici, culoare, tunsoare și stilizare, la noi acasă, în Baia Mare.

În cadrul seminarului „LOOK & LEARN”, după cum îi spune și numele, cursanții au urmărit tehnici realizate de stiliști pricepuți, au ascultat sfaturi și au putut să culeagă trucuri pe tot parcursul desfășurării. Deci, au văzut și au învățat.

Evenimentul „LOVE YOUR LIGHT” a găzduit și 4 colecții vestimentare realizate de trainerii implicați în acest proiect, fiind vorba de SIGN Collection by Valentin Sava, HYPE Collection by Cristina Gavrilă, DIVA Collection by Alin Lazăr și LUXURY HAIR Collection by Ana Negulescu

Patru traineri cunoscuți și apreciați de stiliștii băimăreni au călcat podiumul, aceștia fiind: Ana Negulescu, Cristina Gavrilă, Valentin Sava și Alin Lazăr. Ne îndreptăm atenția spre cel din urmă, omul care ne-a invitat cu bucurie să-i întâlnim echipa Londa Professional.

Alin Lazăr este pe deplin un artist, pe lângă faptul că realizează diverse coafuri, Alin este specializat și în tainele machiajului, fiind un make-up artist cunoscut. Dar asta nu e tot, e înzestrat și cu pricepere în realizarea articolelor vestimentare, de fapt de aici a plecat totul, după cum descrie chiar el:

Alin: „Am început cu partea de design vestimentar, ulterior am făcut cursuri de coafor, apoi make-up, iar la final am închis bucla, intrând în echipa de Traineri Londa Professional”

Putem spune că este omul dorit de orice femeie, aici facem referire la priceperea și calitățile pe care le poate avea, coafează, machiază și realizează articole vestimentare, deci, poate aranja o femeie din cap până-n picioare. O programare e de ajuns pentru a fi pregătită pentru un eveniment important din viața ta, Alin e acolo să te ajute!

Recunoaștem că la finalul evenimentului am avut parte de o discuție plăcută pe care dorim să v-o relatăm:

eMM: De cât timp faci parte din echipa Londa Professional?

Alin: „În echipa Londa Professional sunt de 6 ani. 6 ani în care am evoluat enorm, atât pe plan profesional cât și personal. Asta se vede prin modul în care acționez și fac lucrurile, dezvoltându-mă inclusiv la nivelul intelectual, fapt care a generat și o evoluție personală.”

Odată cu creșterea și dezvoltarea lui a avut loc și o conștientizare, după cum urmează:

„Din momentul în care am ajuns sa țin cursuri și am văzut ce înseamnă să fii „profesor”, atitudinea mea față de cadrele didactice s-a schimbat enorm. Acum dacă aș fi în bancă, cred că aș fi un îngeraș, deoarece am văzut că nu este simplu deloc să fii in față, și cât consum de energie este!”

eMM: Având în vedere, activitatea vastă pe care o ai, cum îți găsești motivația și energia de a continua în ceea ce faci?

Alin: „Foarte ușor! Făcând tot cu drag și din suflet. Chiar și când nu mai pot, mai pot puțin! Încerc întotdeauna să îmi dau maximul de interes în ceea ce fac, și să dau tot ce e mai bun. Dacă lucrurile nu ies cum îmi doream, încerc să observ unde am greșit, ca data viitoare să iasă mai bine.”

eMM: Ce experiențe ai mai întâmpinat în Baia Mare și cu ce gând revi de fiecare dată la noi?

Alin: „Baia Mare, un loc cald și primitor! În trecut am avut un seminar de Creative Styling și aveam nevoie de un model pentru partea demonstrativă. Am căutat o agenție de modele și am descoperit agenția Kaira Models. Am sunat, am avut placerea să întâlnesc la capătul firului niște oameni foarte amabili și prietenoși, care m-au ajutat cu un model pentru ziua de seminar. Victoria, o fata foarte frumoasă și educată, cu un păr lung, superb. Iar de atunci, de fiecare dată când ajung in Baia Mare și am nevoie de orice, știu că am niste prieteni acolo care mă vor ajuta.”

eMM: În cadrul evenimentului, Alin a anunțat publicul băimărean despre seminarul de o zi pe care-l pune la dispoziție, mai multe detalii ne-a spus chiar el, în cele ce urmează:

„Seminarul de o zi, Creative Styling, este un seminar în care eu realizez 3 coafuri pas cu pas, cursanții urmărindu-mă și făcând în tocmai. Pe parcursul realizării celor 3 coafurî încerc să introduc cât mai multe elemente, ca ei să poată învăța cât mai mult.”

A fost ușor să observăm că îi place să lucreze cu oamenii, ba chiar să-i formeze, fapt pentru care a așezat aleatoriu în pachetele oferite participanților două plicuri, una dintre norocoase va petrece o zi împreună cu acesta, văzând în de aproape tehnicile folosite de Alin pentru stilizare și învățând pas cu pas execuția corectă a stilizării. A doua norocoasă a fost invitată pe scenă și l-a ajutat pe Alin să realizeze coafura demonstrativă.

eMM: Dorești să le transmiți un mesaj persoanelor care îți urmăresc activitatea?

Alin: „Le mulțumesc pentru că sunt alături de mine și mă urmăresc. Vreau să știe că încerc să le ofer lucruri cât mai frumoase care să îi încânte și să le ofere un moment de bucurie! Să țină cont că și eu sunt doar un om, timpul este același pentru toată lumea, diferă doar activitățile care ne ocupă acest timp și să nu aștepte perfecțiunea din partea nimănui, deoarece nimeni nu-i perfect De asemenea, vă invit să urmăriți colecția DIVA – o colecție despre stylinguri potrivite femeilor glamour, elegante și cu o personalitate puternică și rafinată. Divă este numită o femeie de succes, admirată de public. Termenul, care derivă din cuvântul italian diva, forma de feminin a cuvântului divo, care înseamnă „divin”. Ulterior, termenul a început să fie utilizat pentru femei admirate în mod deosebit Pornind de la ideea de admirație, Alin Lazăr a creat o colecție de coafuri care vor atrage privirile publicului, coafuri elegante, glamour, care nu vor trece neobservate.

Ne bucurăm, fiindcă am întâlnit un om cu mult bun simț, manierat și înzestrat cu atât talent, dar mai presus de toate având omenie. Îl mai așteptăm la Baia Mare și asta n-o spunem doar noi, ci și publicul care l-a îmbrățișat cu o avalanșă de aplauze și zeci de poze.

R.B.