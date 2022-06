Am stat puțin de vorbă cu Alexandra, o lăpușeancă incredibilă, frumoasă din cale afară, talentată și cu unele rezultate la care alții doar visează. Printre altele, Alexandra este și șefa de promoție a Liceului Teoretic ”Petru Rareș” din Târgu Lăpuș, fiind obișnuită de mică cu performanța.

eMM: Cum ai alege să descrii experiența liceului în 3 cuvinte?

Alexandra: Nu cred că se poate defini experiența liceului în trei cuvinte. Pentru mine a însemnat un amalgam de emoții, o perioada în care am legat cele mai frumoase prietenii, am acumulat cunoștințe în domeniile care mă interesează cel mai mult, fizică și informatica și am învățat o lecție foarte importanta: aceea de a-mi asuma propriile decizii și acțiuni.

eMM: Care consideri că e cea mai importantă performanță atinsă de tine în acești 4 ani de liceu?

Alexandra: Cea mai mare realizare, aș putea spune, a fost faptul ca am reușit să fiu constantă în ceea ce am făcut, adică am continuat performanța începută în clasa a 6-a la Olimpiada Națională de Fizică, valorificată în 7 ani de calificare la faza națională. Astfel, am reușit să îmi demonstrez mie că nu este doar o întâmplare faptul ca am ajuns în acest punct, ci rodul muncii și al perseverenței mele.

eMM: Crezi că un elev de la un liceu dintr-un orășel mic din țară, poate să se ia la întrecere cu elevii colegiilor importante din țară, pornind de la aceeași linie de start? Te rog argumentează.

Alexandra: Cred că, atâta timp cât există ambiție și perseverență, nu contează mediul în care înveți. Eu nu am fost la unul din marile colegii din județ, dar pot să spun ca datorită muncii constante si ajutorului primit din partea doamnei profesoare de fizica, Leșe Mihaela, am reușit să lupt cot la cot cu contracandidații de la fizica din tot județul. Depinde foarte mult de cât timp ești dispus să dedici pregătirii pentru concursuri si olimpiade și contează să nu pierzi acel start. Eu, de exemplu, am început în clasa a 6-a pregătirea pentru olimpiada și de atunci, în fiecare an am depus din ce în ce mai multa munca, pauza fiind doar după faza națională (luna mai) până prin iulie, când începeam pregătirea pentru următorul an școlar.

eMM: Dacă ar fi să ne povestești o experiență amuzantă din liceu, care ar fi aceea?

Alexandra: Am o mulțime de amintiri amuzante din timpul liceului. Îmi amintesc în clasa a 9-a când domnul diriginte ne-a certat pe toți pentru că am supărat un profesor si ne-a zis că ne dă test de pedeapsă dacă nu recunoaștem cine a fost vinovatul. Ne temeam tare atunci de testele de la informatică, așa că, eu si colega mea de banca am decis să salvăm clasa și să luăm vina asupra noastră. Eram sigure că dirigintele nu o să se supere pe noi. Spre surprinderea noastră, a zis că ne scade nota la purtare. Am fost foarte speriate si supărate pentru că nu eram de vina , dar până la urmă s-a dovedit că a vrut doar să ne sperie, știind că nu am fost noi. UitândΙΙ-mă în urmă, îmi pare destul de comică situația, chiar dacă atunci nu mi s-a părut nimic amuzant.

eMM: Cine te-a ajutat cel mai mult în acest interval?

Alexandra: Consider că cel mai mult m-a ajutat dorința mea de a mă autodepăși. Doamna profesoară de fizica, Leșe Mihaela, a contribuit la formarea mea în ceea ce privește disciplina de a munci si pregătirea necesara ca să am rezultate frumoase la olimpiade. Dacă ar fi să numesc o singură persoană, aceea ar fi, bineînțeles, mama. Ea mereu m-a ajutat să depășesc situațiile de stres cauzate de tensiunea competițiilor, reușind să îmi redea încrederea în mine de fiecare dată, ceea ce a însemnat foarte mult pentru ca îmi era greu să mă încurajez singură.

eMM: Care urmează să fie pașii tăi? Înspre ce te îndrepți după examenul de BAC?

Alexandra: Am intrat la facultatea de Fizica Aplicata la TU Eindhoven in Olanda si la Universitatea Politehnica București. Am ales să rămân în țară din mai multe motive, unul fiind pentru a-mi urma si cel de-al doilea vis al meu, acela de a cânta. Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar un lucru e sigur… din orice loc îți poți crea o carieră de succes atâta timp cât îți dorești cu adevărat să ajungi la o anumită performanță.

eMM: Ce îi sfătuiești pe colegii tăi alături de care urmează să susții acest examen importat, numit și examenul maturității?

Alexandra: Aș vrea să le urez tuturor mult succes și să obțină nota pe care și-o doresc. Un sfat pe care l-aș putea da, ar fi să își urmeze visele, să aspire mereu spre mai mult în ceea ce privește dezvoltarea lor și să aibă încredere că orice este posibil atunci când îți dorești cu adevărat. Să nu se ghideze în viață doar după lucruri materiale, ci să urmeze o carieră care să le aducă bucurie.

eMM: La final te interviu, dacă dorești să mai adaugi câteva cuvinte…

Alexandra: Mă bucur că am avut ocazia să răspund la aceste întrebări frumoase si sper că sfaturile mele să fie de folos celor care citesc.

1 din 4 - +

Andrei Buda