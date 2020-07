Adina Borodi, atacantul Naționalei României de Fotbal Feminin U17, este o tânără băimăreancă în vârstă de 15 ani, care a pășit pe drumul fotbalului în urmă cu 6 ani și s-a afirmat în timp prin munca și talentul său. Am stat puțin de vorbă cu ea, iar astăzi o să aflați o mică parte din povestea ei.

eMM: Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru fotbal?

Adina: „Deși fotbalul nu este în general un sport practicat de fete, pentru mine, mingea de fotbal a fost „cea mai bună prietenă” a mea încă de mică. De cele mai multe ori, preferam să mă joc afară cu băieții, decât să îmbrac păpușile, asemeni celorlalte fete de vârsta mea. În timpul pauzelor de la școală, îmi petreceam timpul cu colegii de clasă pe terenul de fotbal și cred că de aici mi-am dezvoltat dragostea pentru acest sport. Pe parcurs, mi-am dat seama că nu este doar o simplă pasiune, ci ceea ce mă definește cu adevărat.”

eMM: De la ce vârstă ai început să joci într-un cadru organizat și unde?

Adina: „Aveam aproximativ 9 ani când una dintre colegele mele de clasă mi-a spus că e pasionată de fotbal și de ceva timp se antrenează împreună cu alte fete, în cadrul unei echipe de fotbal locale, numită la acea vreme AS Independența Baia Mare. Bineînțeles, am fost foarte entuziasmată și am rugat-o să îmi dea mai multe detalii, iar peste câteva zile, am devenit și eu membră a echipei. Alături de această echipă am participat la primele meciuri și am aflat tainele acestui sport, obținând pe parcurs rezultate foarte bune.”

eMM: Cum ai ajuns atacant la ”U” Olimpia Cluj, multipla campioană a României?

Adina: „În vara anului 2016, am participat la un cantonament de pregătire, organizat de Federația Română de Fotbal, iar prestația mea a fost remarcată de membrii staff-ului de la ”U” Olimpia Cluj. După finalizarea cantonamentului, președintele clubului a luat legătura cu părinții mei, în vederea unei propuneri de transfer la echipa clujeană. Având doar 11 ani pe atunci, am fost destul de sceptică și puțin speriată, însă am profitat de șansa care mi s-a oferit și am acceptat noua provocare de a deveni atacantul ”U” Olimpiei Cluj.”

eMM: Care a fost cel mai important moment pentru tine de până acum?

Adina: „În decursul anilor, am avut parte de multe momente frumoase, dar și de unele mai neplăcute, însă toate au fost la fel de importante pentru mine. Prima convocare la lotul național U15, a fost și va rămâne mereu o mândrie pentru mine, iar momentele trăite pe terenul de fotbal, în echipamentul naționalei, știind că joci pentru România, sunt unice și greu de descris în cuvinte. Am făcut pași mici, dar siguri, evoluând ulterior și la naționala U16, dar calificarea la Turul de Elită, cu naționala U17, unde joc și în prezent, reprezintă un moment emblematic pentru cariera mea sportivă.”

eMM: Ai modele de fotbaliști după care te ghidezi?

Adina: „Bineînțeles că am câțiva fotbaliști preferați, precum Cristiano Ronaldo sau Neymar, însă cred că este important ca fiecare jucătoare să își croiască propriul drum și propria personalitate, fără a se lăsa influențată de alți fotbaliști cunoscuți.”

eMM: Cum s-au desfășurat antrenamentele în această perioadă de pandemie?

Adina: „A fost o perioadă dificilă, atât pentru mine, cât și pentru restul colegelor mele, însă antrenorii echipei, dar și cei ai echipei naționale, ne-au fost aproape mereu și ne-au sprijinit necondiționat. Am făcut antrenamente zilnice online și fiecare dintre noi am avut un program de forță și de cardio, bine stabilit de preparatorii fizici ai naționalei. Într-adevăr, nu ne-a fost ușor deloc, însă sunt fericită că am reușit să ne reluăm antrenamentele fizice la Cluj, respectând normele impuse de autorități.”

eMM: Ce planuri de viitor ai și care este cel mai mare vis al tău?

Adina: „Îmi doresc să evoluez cât mai mult și să urc treaptă cu treaptă tot mai sus pe acest drum. Cel mai mare vis al meu este acela de a juca la o echipă cunoscută din străinătate și cred că prin multă muncă și perseverență, voi reuși să îmi îndeplinesc acest vis.”

eMM: Ce sfaturi le dai fetelor care vor să pășească pe acest drum? Crezi că există vreo „cheie a succesului”?

Adina: „Nu sunt de părere că există o anumită „cheie a succesului”, ci doar multă muncă, iubire, ambiție și perseverență. Pe fetele care vor să pășească pe acest drum, le-aș sfătui să aibă multă încredere și voință, să muncească pentru visul lor și să fie foarte hotărâte, să știe ce își doresc cu adevărat.”

