Călin, centrul lui CS Minaur Baia Mare, ocupanta locului 2 din Liga Zimbrilor, un exemplu de curaj, perseverență și ambiție, unul dintre cei mai jucători ai băimărenilor în ultimelor sezoane și om de bază al Echipei Naționale a României, sub comanda lui Xavi Pascual, și-a răpit puțin din timp pentru a ne răspunde la câteva întrebări.

eMM: Călin, Minaurul pare că și-a regăsit gloria de altădată, care e secretul vostru?

Călin: Într-adevăr echipa a mers foarte bine în ultimul timp și speram să o ținem tot așa…suntem o echipă bună, cu jucători valoroși pe toate posturile, care dau 100% la fiecare meci, acesta este secretul nostru.

eMM: Minaurul este la doar 3 puncte de Dinamo, ocupanta primului loc. Care crezi că sunt șansele să vă luptați pentru Campionat?

Călin: Este greu să obținem locul 1 deoarece nu mai suntem la mâna noastră, dar campionatul este lung și se poate întâmpla orice.

eMM: Anul trecut ați ajuns în finala EHF European League. Cât de mult a contat experiența din acea competiție pentru actualul sezon?

Călin: Nu pot să spun ca a contat foarte mult experiența din Finala cupei deoarece pe plan european, la începutul sezonului am dezamăgit și pentru a câștiga meciurile din campionatul intern nu ai nevoie de experiența europeană. În schimb ne-a ajutat parcursul din cupa până în finală, fiindcă am dat de echipe bune care ne-au ajutat să vedem ce mai avem de îmbunătățit la jocul nostru și așa am reușit să progresăm.

eMM: De ce ai ales handbalul și care sunt obiectivele tale viitoare?

Călin: Am ales handbalul fiindcă nu îmi văd viața fără sport și handbalul a fost sportul la care eram foarte talentat când eram mic. Sezonul aceasta îmi doresc să câștig o medalie cu echipa de club și sa ne calificam cu naționala la euro.

eMM: Clubul vostru este tot mai îndrăgit de copii, iar tu și colegii tăi sunteți niște eroi pentru cei mici. Ce le spui acestora?

Călin: Vreau să le transmit celor mici, care ne considera eroi, să se țină de handbal oricâte obstacole ar apărea în drumul lor și să fie dispuși să facă niște sacrificii pentru ca doar așa pot ajunge și ei “eroi“.

eMM: Ești mulțumit de ceea ce reprezintă Minaurului în acest moment? Cu tot cu suporteri, conducere și celelalte elemente ce contribuie la club.

Călin: Sunt mulțumit de echipa Minaur, îmi place cum sunt tratat la această echipa și îi voi fi mereu recunoscătoare indiferent de ce s-ar întâmplă pentru că ea este echipa care m-a crescut. Suporterii sunt spiritul echipei, de multe ori ne dau un plus de energie în momente grele care ne ajuta mult.

eMM: Ca mesaj de final în acest interviu, ce le transmiți fanilor lui CS Minaur?

Călin: Aș vrea să le transmit fanilor să fie lângă echipa și la bine și la rău și că îi așteptăm în număr cât mai mare la sală pentru că, cu cât sunt mai mulți cu atât ne este mai ușor să câștigăm.