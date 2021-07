Intervenție a salvamontistilor SPJ Salvamont Maramureș la trialul competiției enduro Baiuț, Maramureș.

Unul dintre concurenți a căzut in timpul concursului suferind un traumatism al membrului superior drept iar salvatorii montani prezenti la competitie i-au acordat primul ajutor si l-au predat ulterior echipajului SMURD venit in sprijin.

Concurentul a fost transportat la spital pentru investigatii.

Actiune încheiată. Salvatorii montani rămân in dispozitiv pana la terminarea competiției.