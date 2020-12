Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Baia Mare de marți, 29 decembrie, s-a dezbătut și propunerea transmisă de către conducerea societății URBIS SA. Aceasta viza creșterea prețurilor la biletele și abonamentele operatorului de transport public în comun pentru anul 2021. În contextul pandemiei, care a generat probleme de natură economică atât cetățenilor cât și agenților economici, primarul Cătălin Cherecheș a solicitat aleșilor locali să nu fie de acord cu majorarea tarifelor.

”Solicitarea pe care am primit-o de la societatea URBIS SA, care viza noile prețuri la biletele și abonamentele de călătorie, a intrat în dezbaterea Consiliului Local așa cum a fost transmisă. Deoarece nu am fost de acord cu ea am făcut un amendament de ajustare a acestor tarife. Atât amendamentul cât și proiectul de hotărâre au avut voturile necesare pentru a fi adoptate. Nu cred că este momentul să încărcăm cetățenii cu majorarea prețurilor pentru transportul public în comun”, a declarat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

În urma deciziei Consiliului Local, în 2021, băimărenii vor plăti 2 lei pentru un bilet cu o singură călătorie și nu 2,5 lei cum au solicitat cei de la URBIS, respectiv 5 lei pentru un bilet valabil o zi și nu 10 lei cum s-a solicitat prin proiectul de hotărâre prezentat aleșilor. În cazul abonamentelor, societatea a solicitat creșterea abonamentului lunar la 70 de lei, însă la propunerea primarului tariful adoptat este de 50 de lei/ abonament/ lună. În ceea ce privește celelalte tipuri de abonamente, din ianuarie 2021, cel pe 3 luni va costa 100 de lei, cel valabil 6 luni – 200 de lei, iar cel anual (12 luni) – 350 de lei. Și aici s-au solicitat sume considerabile: 200, 350, respectiv 600 de lei.

Interese economice cu nuanțe penale în Consiliul Local?

În cadrul ședinței din 29 decembrie, au ieșit la suprafață și anumite informații interesante pentru opinia publică, poate chiar și pentru organele de control competente. Se pare că omul de afaceri băimărean cunoscut pentru business-urile din sfera vânzării de mașini, camioane și autobuze, ajuns consilier local, ar fi exercitat presiuni asupra primarului municipiului Baia Mare în anul 2011, respectiv în 2019. Mai exact, s-ar fi dorit ca societatea URBIS să achiziționeze autobuze, cel mai probabil chinezești, prin intermediul firmelor controlate de către acesta. Evident, aceste demersuri nu au fost finalizate, însă ridică un mare semn de întrebare asupra interesului subit pentru administrația locală a omului de afaceri care pozează în salvatorul băimărenilor. În ultimul an au tot existat zvonuri cu privire la dezastrul financiar în care se află firmele administrate de către acesta, noi nu ne permitem să judecăm însă nu credem nici în coincidențe. Consilierul local la care facem referire și căruia nu îi vom pomeni numele a fost, culmea, printre puținii aleși locali care ar fi dorit majorarea tarifelor practicate de societatea URBIS. Poate și pentru a nu susține nici un demers al primarului, chiar dacă acesta este unul favorabil pentru comunitate, sau poate pentru a asigura societății profit care să fie investit ulterior în autobuze chinezești?

Același consilier, altă societate care prestează servicii pentru băimăreni, alte interese care ridică semne de întrebare

Același consilier local, care nu ratează nici o ședință pentru a-și manifesta interesul financiar, respectiv frustrările legate de primar, este dornic să readucă cetățenii în situația în care să aibă contract direct cu societatea DRUSAL și să plătească implicit tarife chiar și de 3 ori mai mari decât cele practicate de Primăria Baia Mare de un an, de când plata pentru acest serviciu se face direct în bugetul local. Și acest demers ne ridică semne de întrebare cu atât mai mult cu cât acest consilier local, prin firmele sale, a vândut societății DRUSAL cu sute de mii de euro camioanele cu care se colectează deșeurile în municipiul Baia Mare.

Vă reamintim că în perioada în care băimărenii aveau contract direct cu societatea DRUSAL, tariful lunar practicat pentru ridicarea deșeurilor menajere era de 13 lei/ persoană în timp ce, în 2020, când plata acestui serviciu a trecut direct la bugetul local, taxa a fost de 7 lei/ persoană. Pentru 2011, funcționarii publici au propus o taxă de 11 lei, iar primarul 8,5 lei (diferența de 1,5 RON dintre 2020 și 2021 fiind inflația și obligația de a ajusta taxa cu valoarea aferentă taxelor neplătite de unii băimăreni). În acest moment încă nu există o decizie clară a consilierilor locali cu privire la acest subiect.