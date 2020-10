Poate în cea mai grea perioadă a actualei societăți, întâlnim tot mai multe exemple de oameni care se mobilizează și îi ajută pe cei de lângă ei ca să treacă mai ușor peste încercarea grea la care este supusă întreaga lume.

Din păcate, avem și exemple care ne îngrozesc și ne fac să realizăm că omul nu este nimic altceva decât o sumă de răutăți. Toate acestea sunt dovedite de mârlănia unui angajat al Serviciului Județean de Ambulanță.

Ia-tă cele prezentate de o angajată a unui mall din oraș:

„Eram la țigară, pe rampă la Vivo și am văzut un domn care a căzut pe jos în mijlocul parcării. Alături de un coleg și încă câteva persoane am mers să îl ajutam sa se ridice. Pe când l-au ridicat băieții, am observat că domnul nu se ținea singur pe picioare. Bun, l-am dus la fumoar pe o bancă. Țin să precizez că nici șezut nu putea sta, nu reacționa la nimic, era inconștient (am presupus).

Am sunat la salvare, mi-a făcut doamna legătura cu ambulanța la Baia Mare. Domnul de la serviciul de ambulanță din Baia Mare, după ce i-am descris situația și l-am rugat să trimită cât de repede o ambulanță că domnul nu e bine deloc, nu a reacționat. Nu eram sigură dacă era inconștient sau era o alta problema și am zis „cred, presupun ca este inconștient”

Domnul respectiv mi a zis că nu sunt ambulanțe disponibile și să l lăsăm acolo că e zonă publică și poate l-a mai vedea cineva sa sune la ambulanță….lăsați-l acolo!

Acum întrebarea mea este: de ce? Cum să spui așa ceva?! Preferam să îmi zică să aștept o jumătate de oră, o oră, lângă el, dar să trimită ambulanță, sa se asigure că totuși, domnul e okay, decât să primesc răspunsul ăsta. După să ne mai mirăm că ne merge rău? Să ne mirăm că toată lumea compară sistemul sanitar al României cu cel din străinătate? Sunt atât de nervoasă pe chestia asta, nu aveți idee. Cum poți fii atât de idiot încât să spui, liniștit, „lasa-ti l acolo”? Cum poate el dormi liniștit noaptea? Dacă mergea pe bulevard și-l călca o mașină? Dacă nu eram noi acolo și rămânea inconștient pe jos?

Unde e umanitatea? Suntem în plină pandemie dar totuși, și restul oamenilor contează…” – se arată în mesajul primit pe redacția noastră.

Pe această cale, redacția eMM solicită conducerii Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș să prezinte o poziție oficială în acest sens și de asemenea, să ia măsurile necesare împotriva angajatului care a avut un asemenea component, dacă se adeveresc cele spus! Cu siguranță, în etica profesională a unui medic, nu scrie să-ți bați joc de beneficiarii serviciului național de sănătate.

Dacă acest domn, tentativă de medic citește acest mesaj, îi amintim de Jurământul lui Hipocrate!

Dumnezeu să ne ajute, că medicii vedem ce comportament au cu noi, cei care le solicităm ajutorul!