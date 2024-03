Sâmbătă, 9 martie, începând cu ora 11.00, Sala de cenaclu „Ion Burnar” din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare găzduieşte o nouă întâlnire a Cenaclului Scriitorilor din Maramureș.

Va citi din creație proprie poetul preot Gheorghe Pop, aflat în pragul vârstei de optzeci de ani. Poetul Gheorghe Pop s-a născut în data de 15 martie 1944, în Sat Șugatag, comuna Ocna Șugatag, din părinții Maria și Gheorghe Pop. Școala primară o face în satul natal, clasele V și VI, în comuna Giulești, iar clasa a VII-a în comuna Berbești, jud. Maramureș.

Între anii 1958 şi 1964 frecventează cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Între anii 1964-1968 este student la Facultatea de Teologie Pastorală Ortodoxă din Sibiu, la finalul cursurilor obținând Diploma de Licențiat în Teologie.

Hirotonit preot în anul 1968 va păstori succesiv în satul Mara 1968-1973, în comuna Cicârlău 1973-1982 și în orașul Seini 1982-2014.În comuna Cicârlău, împreună cu alți tineri iubitori de cultură, dintre care amintim pe: Ion Burnar, Nicolae Goja, Valer Sabău, Dorel Macarie, prof. Augustin Micu, rapsodul popular Nicolae Sabău, Maria Gârbe, Vasile Jurje, preot Ioan Știru, Nicolae Pop și alții, am înființat ”Cenaclul Literar Vasile Lucaciu”.

Mai târziu, din inițiativa prof. Augustin Micu s-a constituit și Fundația Culturală ”Pro Unione”, cu sediul în Cicârlău și după un timp s-a transferat în Baia Mare, unde s-a editat o revistă cu același nume ”PRO UNIONE”, în care s-au publicat lucrările și creațiile membrilor fundației precum și a altor colaboratori din județ și din țară.

Preotul-poet Gheorghe Pop, din anul 1990 și până în prezent este președintele Cenaclului Literar Vasile Lucaciu de la Cicârlău și membru fondator a Fundației culturale ”Pro Unione”, precum și membru fondator al Cenaclului ”Sub semnul lui Eminescu” din Seini. Din anul 1978 și până în 2020, anul pandemiei, Cenaclul Vasile Lucaciu din Cicârlău a organizat din doi în doi ani Festivalul Național de Literatură, la care au participat și concurat tineri din toată țara. Unii dintre premianții festivalului de la Cicârlău, între timp au devenit membrii în Uniunea Scriitorilor din România. Amintesc din memorie doar câțiva dintre aceștia: Ciuban Gavril, Ion Mureșan, Vasile Morar, Gavril Alexa Bârle, Ion Burnar, Nicolae Goja și alții.

Festivalul s-a bucurat de jurizarea unor personalități marcante ale culturii și literaturii din România, care au fost invitați să prezideze și să premieze pe cei mai buni dintre concurenți. Dintre președinții și membrii ai juriului care au participat la aceste manifestări culturale, amintim pe: Acad. Nicolae Breban, Acad. Augustin Buzura, poetul Ioan Alexandru, criticul literar Laurențiu Ulici, Teodor Mihadaș, Ana Maria Brezuleanu, Dan Silviu Boerescu, Gheorghe Chivu, Ioan Moldovan, Augustin Cozmuța, Vasile Fanache, Ion Gheorghe, Gheorghe Pituț, Petru Poantă, Nicolae Prelipceanu, Radu Sălpăcan, Gheorghe Popa, Ion Iuga, Horia Bădescu, Mihai Olos, Ioan Pop, Stelian Vasilescu, Adrian Popescu, Florin Iaru, Mircea Petean, Gheorghe Glodeanu, Pavel Azap, Olimpiu Nușfelean, Gheorghe Pârja, Daniel Săuca, Ovidiu Pecican, Mihaiu Virgil și mulți alții pe parcursul a peste patru decenii de când s-a înființat această organizație culturală.În cadrul și atmosfera cenaclurilor de la Cicârlău, Seini și Baia Mare, preotul Gheorghe Pop a participat activ la viața culturală și socială din localitățile unde a slujit. Primele creații literare le-a publicat în presa județeană, în ziarul ”Pentru Socialism”, ”Maramureș”, supliment literar, apoi în revistele Tribuna de la Cluj, Luceafărul din București, Telegraful Român din Sibiu, Târgoviștea Literară, Archeus, Pro Unione, România Km.0, Graiul Maramureșului, Credința Românească, Graiul Bisericii noastre, Clipa, Opinia, Nord Literar, Dialog Măiastra etc. Editorial, preotul-poet Gheorghe Pop a publicat în anul 1994, volumul de poezie: ”Învins de Iubire”. la Editura Gutinul, Baia Mare, 103 pag. ”Peregrin spre… Dincolo”, Editura Eurotip, Baia Mare, anul 2012, poezie, 140 pag. ”Neodihna Gândului”, Editura Maestro Tip, Fersig, anul 2017-poezie, 156 pag. ”Cartea Cetății Zynir”, Editura Enesis, Baia Mare, anul 2003, Monografia orașului Seini, avândul coautor pe fiul său, prof. Tomel Pop, 449 pag. ”Cartea Cetății Zynir”, Editura Maestro Tip, Fersig, anul 2018, Ediția a II-a cu completările la zi, 552 pag.A mai publicat poezie în peste 10 volume antologice, iar Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Baia Mare, Director prof. dr. Teodor Ardelean, în lucrarea apărută în Programul cultural Maramureșul perpetuu seria Personalități maramureșene, Aniversări, la împlinirea vârstei de 70 de ani de viață a editat: ”Volum omagial și documentar biobibliografic preot Gheorghe Pop de Seini-70”, 264 pag.

În prezent mai are pregătit pentru tipar volumul de poezie intitulat: ”Mesager Luminii Logosului Întemeietor”. Creațiile literare ale lui Gheorghe Pop au fost comentate și apreciate de critici literari, membrii în Uniunea Scriitorilor din România, care au scris recenzii și cronici elogioase în revistele literare din țară, despre opera sa.

Acest fapt l-a evidențiat și scriitorul și jurnalistul Nicolae Goja, în cotidianul Graiul Maramureșului, din data de 19 noiembrie 2016, la pagina 6: ”Gheorghe Pop a debutat în anul 1994 cu volumul de poezie <<ÎNVINS DE IUBIRE>>. Critica l-a întâmpinat cu mare considerație, poezia sa transparentă, meditativă, pătrunsă de simboluri filozofice creștine, a primit cuvinte de mulțumire. Cititorul este cucerit de eleganța frazelor și impresionat de cultura teologică, filozofică și literară a autorului. Un preot în preajma poeziei cerești sau metafora vindecătoare a mărturisirii. Poezia – locul unde omul stă de vorbă cu Dumnezeu”.

Amintim doar câțiva dintre criticii literari care au scris cronici și recenzii despre cărțile de poezii a preotului-poet Gheorghe Pop: Constantin Cubleșan, Diana Adamek, Al. Florin Țene, Delia Muntean, Terezia Filip, Virgil Nistru Țigănuș, Augustin Cozmuța, Olimpiu Nușfelean, Imelda Chința, Valentin Lupea, Vasile Leschian și alții poeți și scriitori.

Activitatea cultural-socială a preotului-poet Gheorghe Pop a fost apreciată prin acordarea unor premii literare, diplome și distincții din partea forurilor culturale și administrative.

Primul premiu literar i s-a conferit la Ediția I-a a Festivalului-Concurs al Cenaclurilor sătești din România, 2-3 dec.1978, Cicârlău, jud. Maramureș, ”Premiul Special al Juriului EXAEQVO”, pentru poezie.

Diploma a fost semnată de Acad. Augustin Buzura, președintele juriului.

Al doilea premiu literar pentru poezie i s-a acordat la Ediția a VI-a a Festivalului Național de Literatură Vasile Lucaciu, 26-27 nov. 1988: ”Premiul Literar al Revistei ”Cântarea României”, diploma este semnată de președintele juriului, poetul Ioan Alexandru.

În anul 2011, a fost premiat pentru poezie la ”V. Festival Internacional Palabra en el mondo”, 19 ol 24 de mayo del 2011 ”DEMOSLE UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ”.

În data de 29 nov. 2018, cu ocazia lansării Ediției a II-a la ”Cartea Cetății Zynir, Bastionul de la Defileul Someșului”, Consiliul Județean Maramureș îi acordă preotului-poet Gheorghe Pop ”DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ”.

În 28 sept. 2018, în cadrul manifestărilor culturale ”Cărțile Anului”, Asociația Scriitorilor Bia Mare, Revista de Cultură ”Nord Literar” îi premiază volumul de versuri ”Neodihna Gândului”.

Alte diplome și distincții i-au fost acordate de către Casa de Cultură a orașului Seini, de către Primăria și Consiliul Local Seini, Primăria și Consiliul Local Cicârlău, de către Primăria Municipiului Baia Mare, de către Consiliul Județean Maramureș și Prefectura Județului Maramureș: ”În semn de binemeritată recunoștință pentru ridicarea prestigiului localității noastre prin prețuirea valorilor spirituale, culturale și literare într-o carieră de excepție… pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea valorilor spirituale, culturale, locale și naționale… pentru contribuția adusă la păstrarea și dezvoltarea valorilor maramureșene”.

Din partea primăriei orașului Seini: ”CA SEMN DE BINEMERITATĂ RECUNOȘTINȚĂ pentru contribuția de excepție la ridicarea prestigiului orașului prin prețuirea valorilor literare și implicarea de trei decenii în viața social-culturală a urbei noastre i se acordă preotului-poet Gheorghe Pop Diploma și Titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI SEINI”, datată 27 aug. 2012.

În anul 2013, Primăria și Consiliul Local al comunei Cicârlău, îi conferă prin Hotărârea nr.41/2013, DIPLOMA ȘI TITLUL DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI CICÂRLĂU”.

În data de 12 mai 2018, Consiliul Județean Maramureș îi acordă distincția și trofeul ”CINSTEA MARAMUREȘULUI” preotului Pop Gheorghe, pentru contribuția adusă la păstrarea și dezvoltarea valorilor maramureșene”.

Distincție ce se acordă personalităților care fac cinste Maramureșului. (v. Graiul Maramureșului, anul XXX, nr. 8536, luni 14 mai 2018, pag.3.). Mult succes, părinte Gheorghe Pop! Vă așteptăm cu drag! – este mesajul semnat de Florica Bud, președintele Cenaclului Scriitorilor din Maramureș.