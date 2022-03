Instituţii şi companii globale din peste 8.000 de oraşe situate în mai mult de 190 de ţări vor stinge luminile sâmbătă, 26 martie, timp de o oră, în cadrul evenimentului anual „Ora Pământului” („Earth Hour”), a anunţat WWF România, într-un comunicat transmis AGERPRES.

„Ora Pământului” se va derula în intervalul orar 20:30 – 21:30, fiind un eveniment global, organizat şi susţinut de către WWF International, în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an.

„În fiecare an, Ora Pământului oferă oamenilor din toată lumea oportunitatea de a-şi arăta grija faţă de natură şi de a-i ajuta pe alţii să înţeleagă importanţa vitală pe care o are în viaţa noastră. Natura este „Acasă’”şi este urgent pentru fiecare dintre noi să începem să îi acordăm mai multă atenţie. Acum, mai mult ca niciodată, când asistăm la o criză climatică dublată de pierderea biodiversităţii, este momentul să ne unim eforturile pentru a opri degradarea naturii şi pentru a accelera refacerea ei până în 2030. De Ora Pământului, stingem lumina şi transmitem un mesaj simplu: suntem împreună în această misiune şi fiecare dintre noi are un rol important în crearea un viitor sustenabil pentru oameni şi pentru planetă„, a declarat Orieta Hulea, director general WWF România.

Evenimentul Earth Hour a fost organizat, pentru prima dată, pe data de 31 martie 2007, la Sydney, când două milioane de oameni şi peste 2.100 companii din oraşul australian au stins lumina timp de o oră.

Din 2008, evenimentul a devenit o mişcare globală, incluzând 100 milioane de oameni din mai mult de 30 de state ale lumii.

În toţi aceşti ani, construcţii emblematice, precum Golden Gate Bridge din San Francisco, Colosseumul din Roma, Turnul Eiffel din Paris, Sfinxul şi Piramidele din Giza şi alte sute de monumente din întreaga lume au rămas în întuneric pentru o oră. De asemenea, clădirea Palatului Parlamentului din Bucureşti s-a numărat printre cele mai proeminente clădiri din lume care au stins luminile în cadrul evenimentului.

În 2021, în contextul crizei sanitare, oameni dintr-un număr record de 192 de ţări şi teritorii s-au unit digital pentru a trage un semnal de alarmă asupra problemelor naturii.

WWF România, una dintre cele mai importante organizaţii specializată în conservarea mediului, face parte din WWF International, existent de peste 60 de ani, în mai mult de o sută de ţări, de pe şase continente. Zonele de conservare prioritare ale organizaţiei sunt Maramureş, Transilvania, Sud Vestul Carpaţilor, Apuseni, Lunca şi Delta Dunării.