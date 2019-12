Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.

Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Numărul poliţiştilor maramureşeni care vor acţiona în perioada următoare a fost suplimentat, pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta siguranța cetăţenilor. În aceste zile, vă recomandăm să țineți cont de următoarele:

În noaptea de Revelion, fiți atenți pentru a preveni accidentele cauzate de folosirea articolelor pirotehnice artizanale, a celor din categorii de risc ridicat sau de neluarea unor măsuri de siguranță atunci când sunt utilizate articolele pirotehnice! Entuziasmul copiilor e de înțeles când vine vorba de focuri de artificii. Supravegheați-i şi asigurați-vă că nu sunt în pericol!

În locurile publice, la piaţă, în magazine aveţi grijă de bunurile dumneavoastră! La cumpărături, locul cel mai sigur pentru păstrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentaţiei! De asemenea, nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi!

Fiți atenți când retrageți bani de la bancomate! Asigurați-vă că în spatele dumneavoastră nu se află vreun răuvoitor care să vadă codul PIN sau care să vă sustragă suma de bani retrasă!

Pentru protecția autovehiculului, atunci când parcați, nu uitați să închideţi geamurile şi să vă asiguraţi că l-aţi încuiat. Depozitaţi cumpărăturile în portbagaj şi nu lăsaţi, la vedere, bunuri de valoare.

Când aţi pornit maşina pentru a se încălzi, nu vă îndepărtaţi de ea. Nu o lăsaţi pornită şi neasigurată nici pentru câteva momente, pentru a face cumpărături mărunte sau când vă aflați în benzinării/stații de alimentare.

Dacă plecați de la domiciliu, indiferent dacă este pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, luați măsuri de asigurare a locuinței. Aveți în vedere faptul că rețelele sociale sunt o sursă de inspirație pentru infractori. Fiți discreți!

Nu consumaţi, în exces, băuturi alcoolice. Comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de starea de ebrietate!

În mijloacele de transport în comun, fiți vigilenţi şi atenţi faţă de comportamentul persoanelor de lângă dumneavoastră.

Păstrați-vă calmul, în special când se circulă în coloană şi țineți cont de politeţea rutieră! Circulaţi cu viteză adaptată condiţiilor din trafic și la evenimentele publice organizate în oraș!

Dacă sunteți martorii unor fapte antisociale sau ați fost victima unei infracțiuni, nu ezitați să vă adresați celui mai apropiat echipaj de poliție sau să apelați numărul unic de urgență 112! LA MULȚI ANI!