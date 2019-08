Sportivii băimăreni legitimați la Gold Stars s-au întors de la Campionatele Mondiale de Înot Masters Gwangju – Coreea de Sud 2019 cu 9 medalii.

Delia Ana Kovacs – 40-44 de ani. Prima medalie la Mondiale pentru România cucerită la 3 km, open water, locul 4. Au urmat cursele in bazinul acoperit – locul 5 la 400 mixt, locul 7 la 50 m spate, locul 9 la 100 m spate, locul 9 la 200 m spate si locul 9 la 200 m mixt.

Stefan Ioan Gherghel – 40-44 ani isi apara titlul de campion mondial in proba de100 m fluture. În ultima reuniune, de ziua sa de naștere, devine vicecampion mondial in proba de 50 m spate, demonstrând ca inca mai are de aratat multe in lumea inotului la cel mai înalt nivel posibil.

locul 2 – 50 m spate

locul 3 – 50 m fluture

locul 3 – 100 m spate

locul 4 – 100 m liber

Alexandru Coci 30-34 de ani, după ce în prima zi de concurs s-a accidentat la mina dreapta, a luat decizia de a mai înota si in proba de 50 m fluture. Însă, din cauza durerilor, bratul a fost imobilizat, iar medicii au decis repaus total pentru minim 2 săptămîni. Din această cauză ștafeta de 4×50 m masculin mixt, cu șanse la podium, nu a mai avut loc pentru clubul baimarean.

locul 2 – 50 m fluture

locul 2 – 100 m liber

Sorin Octavian Stoica – 35-39 de ani. Prima participare la un Campionat Mondial. Desi nu a fost inotator de performanță reușește, prin munca si seriozitate, sa se clarifice in primii 20 de concurenți la nivel mondial.