În contextul în care tinerii reprezintă motorul schimbării și al inovației în societate, organizațiile de tineret joacă un rol crucial în promovarea inițiativelor menite să educe, să informeze și să inspire. Prin ultima lor inițiativă, intitulată „Știai că?”, Tineretul Social Democrat Maramureș demonstrează acest spirit de inovație. Tinerii social democrați au lansat o serie de videouri scurte, denumite reels, prin care încurajează cunoașterea, educația și conștientizarea asupra unor subiecte de interes, într-o manieră interactivă și accesibilă, despre diferite obiective turistice, evenimente istorice sportive, învățământ, proceduri administrative sau afaceri românești care au legătură cu județul nostru.

„Cred că oamenii s-au săturat de chestiuni negative. De multe ori, ei atribuie politicii un sens negativ, iar eu, personal, cred că avem parte de prea mult negativism în viețile noastre. Așa că, prin inițiativa ”Știai că?”, am încercat să creăm o campanie pozitivă, încurajatoare și educativă despre diferite subiecte de interes. Am încercat să aducem un concept inovator și accesibil, pentru județul nostru. Publicul nostru țintă a fost format din tineri, însă am văzut că videourile noastre au fost privite cu interes de toate persoanele, indiferent de vârsta pe care o au. Prima serie, din perioada martie – aprilie 2023, s-a bazat mai mult pe administrație și politică, pentru că am vorbit despre primar, viceprimari, prefect sau Consiliul Județean. În cea de a doua serie, cea care v-a și trezit interesul, s-a bazat pe informații istorice despre diferite monumente din orașul Baia Mare, precum Turnul Ștefan, Castelul Pocol, Colonia Pictorilor sau Monumentul Ostașului Român. Am avut alte materiale despre sport, FC Baia Mare și Minaur, educație, administrație publică, Legea 544/2001 și dreptul de petiție, respectiv afaceri locale. Cumulat, materialele noastre au atins peste 250 de mii de vizualizări doar pe Facebook.”, ne-a spus Denis Covaci, președintele TSD Maramureș.

Într-o lume dominată adesea de titluri negative și discuții tensionate, inițiativele care aduc în prim-plan aspecte pozitive, educative și inspiraționale au un impact semnificativ asupra comunității. Tocmai acest spirit de schimbare și inovație este ceea ce definește campania „Știai că?” lansată de Tineretul Social Democrat (TSD) Maramureș. Într-un efort de a combate negativismul și de a educa în mod interactiv, tinerii social democrați au găsit o modalitate inovatoare de a aduce cunoașterea și conștientizarea în centrul atenției.

Andrei BUDA