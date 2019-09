Situația este încă tensionată în Vișeul de Sus – Maramureș. Cinci angajați și fondatorul centrului de reeducare au fost arestați și acuzaţi că i-ar fi maltratat pe adolescenții nemţi, cu probleme de comportament și droguri, veniți în România la tratament.

Patru tineri au plecat acasă, iar săptămâna viitoare îi vor urma și alții. În timp ce ancheta nu este finalizată, localnicii îi iau apărarea pedagogului neamț, aflat acum după gratii, care a înființat centrul. Mai mulți inspectori de la Ministerul Muncii au venit în control.

Simona Pop colaborează cu centrul de peste opt ani şi a găzduit la ea acasă mai mulţi adolescenţi. Acum are în grijă un băiat de 15 ani cu probleme de comportament. Spune că mulţi localnici sunt mulțumiți de banii primiţi de la centrul de reeducare pentru diverse servicii.

Simona Pop, angajată a centrului: “Financiar e o sursă de venit, chiar e un salariu, am luat un copil şi l-am crescut pe lângă ai mei. La deal angajaţi cred că sunt 10 în schimb, sunt mulţi care lucrează sezonieri, poate şi 50 de oameni.”

Tot Simona ne spune că autorităţile din Germania ar fi făcut numeroase controale la centru, dar nu ar fi găsit probleme. Iar românii au învăţat de la nemţi cum să îi imobilizeze pe tineri, însă aplicau aceste metode numai în cazuri extreme.

Ancheta a scos la iveală şi faptul că banii ar fi principalul motiv pentru care autoritățile din Germania au trimis ani la rând, la reabilitare în România, tineri consumatori de droguri, ori cu probleme de comportament, care altfel, riscau să ajungă la închisoare.

Şi asta pentru că programele de recuperare la noi, sunt și de trei ori mai ieftine, decât în Germania.

Luna are 19 ani şi a stat în România, la familia Simonei. Fata, fostă dependentă de droguri, spune că pentru ea terapia de la centru a funcţionat şi s-a vindecat.

„În România am stat aproape doi ani şi jumătate, la Simona, și a fost foarte bine. Când am mers acolo aveam probleme cu drogurile, cu Poliția, multe probleme în Germania. Și am mers în România, unde am schimbat tot. Nu mai am probleme cu drogurile, nu mai am probleme cu nimic”, a spus Luna.

Maximo, un băiat de 19 ani care se afla de 1 an şi jumătate în România şi-a prelungit şederea.

„Mama a fost foarte mulțumită. Am fost foarte agresiv cu mama, în Germania.

Te-ai schimbat mult…

Da! Mama a fost foarte mulțumită.

Uite ce cuminte stai cu mine, vorbești românește…

S-a vorbit frumos cu mine, nu m-a bătut… nimic.”

Pe de altă parte, jurnaliştii nemţi de la SPIEGEL TV – ajunşi în Maramureş ca să investigheze cazul – susţin că au existat informaţii încă din 2006 despre tineri agresaţi şi puşi să facă munci peste puterile lor. Însă acestea nu au fost confirmate până acum de autorităţi.

Cinci angajați și fondatorul centrului, acuzați că i-au maltratat pe tineri, au fost arestați. Acasă la fondatorul centrului anchetatorii au găsit 140.000 de euro.