Având în vedere necesitatea desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii specifice, respectiv acordarea la cel mai înalt nivel de calificare a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească şi a transportului sanitar, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş are ca şi preocupare permanentă îmbunătăţirea continuă a acestor servicii.

La nivelul instituţiei este o provocare deschisă găsirea de soluţii prin care acordarea asistenţei medicale prespitalicească la pacient să se realizeze într-un timp cât mai scurt. Scăderea timpilor de ajungere la pacienţi este un obiectiv de ordin legal, moral şi etic profesional.

În acest context înfiinţarea unor noi substaţii de ambulanţă este o modalitate de atingere a obiectivelor propuse. Demersurile instituţiei sunt permanente şi au fost iniţiate cu ani în urmă pentru înfiinţarea noilor substaţii şi au avut la bază ca şi motivare date exacte privind aspectele zonale, geografice, demografice, distanţe în kilometri şi statistici ale solicitărilor, cu evidenţierea efectului pozitiv de reducere a timpilor de ajungere la pacienţi.

Astfel ca o încununare a eforturilor realizate în mod continuu şi de ani de zile de conducerea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş, în şedinţa Comisiei Interministeriale pentru Suport tehnic din data de 10.02.2020 s-a aprobat înfiinţarea în Maramureş a uni număr de două substaţii de ambulanţă, respectiv una în Ariniş şi una în Poienile de Sub Munte, unde să activeze, în fiecare substaţie, un echipaj de tip B2 în flux continuu.

Necesitatea existenţei unei substaţii de ambulanţă în regiunea numită Zona Codrului reiese atât din analiza geografică, demografică, a solicitărilor, cât şi din faptul că orice solicitare din această zonă este asigurată de echipajele operative din Baia Mare, situaţie în care timpul de ajungere la caz este foarte mare.

Demersurile pentru înfiinţare au început în anul 2015, cu propunerea din partea SAJ a unei substaţii în Ulmeni. Această propunere a fost susţinută pe perioada anilor 2015 şi 2016 prin mai multe adrese, dar în final nu s-a acceptat înfiinţarea la Ulmeni a substaţiei de ambulanţă.

Problema ajungerii la cazurile din Zona Codrului exista în continuare, iar Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş a continuat demersurile, alegându-se o nouă locaţie pentru substaţia de ambulanţă, respectiv localitatea Ariniş.

Argumentele aduse au descris aspecte legate de distanţe, de faptul că DJ 108D care trece prin Ariniş face legătura cu judeţul Sălaj, aspecte zonale şi geografice, această substaţie va asigura intervenţia la un număr de 25 de localităţi, datele demografice ale arealului, localitatea Ariniş este poziţionată în zona de intersecţie a unui număr de 7 drumului judeţene şi nu în ultimul rând numărul relativ mare de cazuri din zonă.

În urma propunerilor de înfiinţare a unei substaţii de ambulanţă î Zona Codrului, Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, a nominalizat o comisie care s-a deplasat în teren, la pas, pentru a constata situaţia existentă în teritoriu.

Urmare a analizei efectuate, s-a decis înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în localitatea Ariniş.

Totodată, zona localităţii Poienile de Sub Munte este greu de gestionat de Substaţia de Ambulanţă Vişeu de Sus din cauza condiţiilor geografice, de amplasare a localităţii şi de areal fiind amplasată la graniţa cu Ucraina, la o distanţă de 120 km de Baia Mare, iar condiţiile demografice implică existenţa unui număr relativ mare de solicitări ale pacienţilor din zonă.

Cele descrise mai sus au fost câteva dintre argumentele majore prezentate în demersuri şi care au avut ca finalitate, tot în aceeaşi şedinţă din 10.02.2020 a Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic, aprobarea înfiinţării unei substaţii de ambulanţă în localitatea Poienile de Sub Munte.

“Aceste concretizări ale eforturilor depuse de înfiinţare a câte unei substaţii de ambulanţă cu in echipaj medical de urgenţă de tip B2 în flux continuu în localităţile Ariniş şi Poienile de Sub Munte sunt de mare importanţă pentru asigurarea premiselor necesare unei continuităţi ascendente ca nivel de performanţă a activităţii medicale a Serviciului de Ambulanţă Maramureş”, arată reprezentanţii SAJ Maramureş.