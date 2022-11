Survivor România a început deja castingul pentru un nou sezon. Pe coridoarele trustului PRO TV e forfotă mare și asta pentru că se pun la punct ultimele detalii legate de show.

După succesul inedit de anul trecut, este dintre cele mai așteptate show-uri, iar telespectatorii stau cu sufletul la gură să afle ce concurenții sunt pe listă.

Baia Mare poate da un concurent și la ediția din 2023, după ce la ediția precedentă Liviu Mihalca ne-a reprezentat județul, dar a fost printre primii care au fost eliminați din show.

Cine este concurenta din Baia Mare?

„Mă numesc Manta Crenguța, am 44 de ani, sunt căsătorită și sunt mama a două fete, una de aproape 18 ani si cealaltă de 7 ani și jumate. Am ocupația de antreprenor și locuiesc în Baia Mare. M-am înscris in competiția Survivor Romania 2023 și am fost selectată din sute de oameni, în cei opt care se lupta pentru locul oferit in echipa Războinicilor de către emisiunea „La Măruță” de la ProTv.

Din cei opt concurenți, în fiecare săptămână cel cu cele mai puține voturi din partea publicului a fost eliminat. Cu ajutorul oamenilor care m-au susținut am ajuns in finala, unde am rămas doar trei. Acum depind și mai mult ca oricând de votul oamenilor!!!

ESTE FOARTE SIMPLU să voteze. Oamenii mă vor putea vota pe linkul de mai jos, apăsând pe poza mea, introducând adresa de mail și validând votul pe e-mailul primit. Votul durează mai puțin de un minut si este gratuit.” – ne informează Crenguța.

IMPORTANT!!! Votul se va putea realiza marți, 29.11.2022, de la ora 15:00 când se va da „START VOT”, până la ora 16:30, când se va da „STOP VOT”, la fel si miercuri, 30.11.2022, când după „STOP VOT” se va anunța cine a câștigat biletul de aur în echipa Războinicilor.

Cine este Liviu, concurentul din ediția anterioară?