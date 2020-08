Luni, poliţiştii din Baia Mare şi Vişeu de Sus au depistat pe drumurile publice din judeţ 4 bărbaţi care au condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără a deţine permis de conducere. Rezultatele testărilor cu aparatele etilotest a indicat valori cuprinse între 0,50 şi 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.