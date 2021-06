Detasamentul Sighet a intervenit, alaturi de un echipaj SAJ, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament. In momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta in bucatarie. Se pare ca proprietarul a lasat ceva nesupravegheat pe aragaz. In urma incendiului a rezultat o victima, cu arsuri pe circa 80 % din suprafata corpului( estimare facuta de echipajul SAJ de la fata locului). Victima, barbat de 53 de ani, a fost transportata la CPU Sighet.

Foto sighet247.ro