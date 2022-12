În noaptea de marţi spre miercuri, polițiștii de ordine publică băimăreni au observat în trafic un autoturism, care circula fără luminile de întâlnire pe timpul nopții.

Aceștia au procedat la oprirea autoturismului pe Aleea Dobrogei, ocazie cu care au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 42 de ani din Baia Mare.

În urma testării alcoolscopice a acestuia, a rezultat o valoare de 1.08 mg/l alcool pur in aer expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Judetean de Urgentă Dr. Constantin Opris Baia Mare unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.