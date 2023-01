În seara de luni, 16 ianuarie, la ora 20.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Independenței din municipiu.

La volan a fost identificat un bărbat de 25 de ani din Baia Mare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, iar la testarea cu aparatul drug test au fost recomandate analize de laborator pentru două substanțe interzise, motiv pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Judeţean Baia Mare, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanţe interzise.

Totodată, polițiștii au efectuat controlul corporal al șoferului, ocazie cu care au fost găsite șapte plicuri tip ziplook ce conțin o substanță sub formă de cristale.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenta unor substante psihoactive și deținere de substanțe interzise.