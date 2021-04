Simion Pop, interpretul de muzică populară, a murit miercuri seara, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Cea care a făcut anunțul trist a fost colega lui de breaslă, Saveta Bogdan. „Cu adâncă durere am aflat de trecerea la cele veșnice a consăteanului meu, marele interpret Simion Pop! Nu îmi vine să cred! Dumnezeu să îl ierte!’, a scris artista pe una dintre rețelele de socializare.

Interpretul de muzică populară s-a stins din viață, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Simion Pop a murit miercuri seară și a lăsat multă durere în urma lui.

Cântărețul de muzică populară a încetat din viață la 82 de ani, la doar câteva ore după ce a cântat în emisiunea “Matinali și populari”, difuzată la Etno TV.

Îmbrăcat la “patru ace”, zâmbitor și pus pe șotii, Simion Pop nu a dat semne că s-ar simți rău. A cântat împreună cu Marieta Poenaru, artista alături de care a trăit o intensă poveste de dragoste cu năbădăi de-a lungul anilor, a făcut glume cu prezentatorii emisiunii și nimic nu prevestea moartea sa, anunțată câteva ore mai târziu.

Artistul de muzică populară s-a simțit bine pe parcursul apariției la Etno TV, ba chiar a reușit să descrețească frunțile multor invitați prezenți în platoul emisiunii “Matinali și populari”.

Câteva ore mai târziu, anunțul morții sale i-a surprins pe toți cei care-l cunoșteau, și asta pentru că, în ciuda vârstei sale și a problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Simion Pop afișa mereu o atitudine pozitivă și vorbea deschis despre reîncarnare, idee mistică în care credea cu convingere.

“Cred neapărat (n.r. în viața e după moarte). Eu sunt o reîncarcarnare fără de seamă. M-am reîncarnat la 25 iunie, 1938, lângă Cetatea Ciceului, și am venit pe lume cu un scop, cum are fiecare dintre noi. Drept pentru care tot ce mi s-a întâmplat, tot ce mi-am dorit de mic… Am fost foarte bolnăvicios, am venit pe această lume cu niște boli groaznice, boli de stomac, am făcut hepatită, am făcut tot ce era de făcut până la vârsta de 7, 8 ani. (…)”, spunea artistul.

În 2017, artistul a fost diagnosticat cu cancer. La un moment dat, Simion Pop se vindecase, însă boala l-a răpus acum. ‘Eu a trebuit să merg până în India pentru această ştiinţă care m-a salvat… Trei ani de zile am ţinut această dietă. Vă spun un lucru care pare minor. În India există un singur izvor de apă vie. De acolo luam. Din toată lumea, bolnavi veneau acolo. Regimul era drastic, dar sănătos. Lipie, sosuri, orez şi în rest fructe, dar şi carne uneori. Această energie făcea minuni. Făceam meditaţii’, spunea în 2017, Simion Pop la Acces Direct.