Spitalul Județean din Baia Mare continuă seria de realizări în domeniul medical. După mai multe intervenții în premieră la nivel de Baia Mare, a urmat o nouă acțiune deosebită realizată de medicii din Baia Mare.

Un pacient în vârstă de 64 ani, diagnosticat cu tumoră renală, a beneficiat de nefrectomie laparoscopică 3D (extirparea rinichiului prin abord minim invaziv cu ajutorul laparoscopului).

Abordul laparoscopic al tumorilor renale prezintă beneficii multiple pentru pacienți, precum:

– recuperare și mobilizare rapidă

– pierderi sanguine minime

– nivel de siguranță oncologică optim

– incizii mici

– risc redus de infecții postoperatorii.

Echipa operatorie a fost formată din:

Dr. Lucian Grad – medic primar urolog

Dr. Andrei Popa – medic specialist urolog

Dr. Emanuel Cata – medic specialist urolog

As. Voicu Zoicaș

As. Munteanu Simona

Echipa anestezie:

Dr. Cosmina Mirică – medic primar ATI

As. Cristian Loredana

As. Ghitiu Daniel

„Mulțumim în mod deosebit colegilor urologi de la Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca pentru tot sprijinul și implicarea în efectuarea acestei intervenții, precum și Dr. Dragomir Liviu, medic șef secție urologie, dr Vincze Bela si Dr. Mihaela Leșe, medic șef bloc operator pentru susținere și asigurarea siguranței actului operator.

Spitalul Județean de Urgență “Constantin Opriș” Baia Mare este într-o continuă dezvoltare și modernizare și sprijină introducerea metodelor minim invazive în practica curentă, astfel încât tot mai mulți pacienți să beneficieze de chirurgia laparoscopică.” – se arată în mesajul Managerului Spitalului Județean, Oros George Alexandru

Andrei Buda