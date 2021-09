„Am văzut moţiunea de la USR, e o bătaie de joc, invocă protocolul lor din coaliţie. E bătaie de joc. Unica moţiune din acest moment e cea a PSD. USR au o hârtie în care vorbesc de protocolul lor, iar AUR au nişte hârtii pe care le flutură prin Parlament.

Există o singură moţiune, a PSD, i-am invitat să semneze şi să vorbim asupra textului. Ei nu pot să depună moţiune că n-au semnături și ei ceartă PSD? Să depună USR și AUR. Vă spun pentru prima dată: PSD-ul votează moțiunea și pică guvernul Cîțu. Să semneze, să o depună la Parlament și eu, împreună cu toţi colegii mei o vom vota. Eu nu depun moțiunea dacă n-am 234 de semnături, ce, intru pe șmecheriilor lor?”, a declarat Ciolacu la România TV.

În timp ce Marcel Ciolacu era în studioul România TV, la Digi 24, Dan Barna invoca posibilitatea ca USR-PLUS să susțină moțiunea PSD.

Întrebat în legătură cu presupusul blat dintre el și Iohannis, Ciolacu a replicat:

„Ce blat să am eu cu Iohannis? Ce să îmi facă mie? Cu ce să mă șantajeze? M-au căutat și pe mine, și pe nepoți, am un copil, e la facultate, o să fie medic. Nu am probleme.

De ce să fac blatul? Sunt copil de pilot militar, nu aveau voie să mă abordeze (n.r. că este ”securist”). Iau bătrâni la SRI? E o marotă scoasă. Ce îmi dă Iohannis ca să fac blat cu el? Ce să îmi dea mie Iohannis mai mult decât mi-au dat românii?”.