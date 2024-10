Pensiile tuturor celor care au lucrat în condiții grele de muncă, conform grupelor stabilite de legislația de la vremea respectivă, au fost tăiate. Aceasta este realitatea de la care trebuie să pornim discuția. Da, au fost tăiate. Mi s-au trimis zeci de decizi de pensie după recalculare și toate arată diminuarea drastică a veniturilor inițiale. Un singur exemplu: de la 8230 de lei (impozabil) la 6.560 de lei (impozabil).

Normal ar fi ca fiecare nouă decizie de pensie să fie băgată pe gât celor care, de câteva luni, susțin că pensiile nu au fost diminuate. Te apucă sila și, implicit, ura față de acești mincinoși care susțin în continuare că nu a fost micșorată nicio pensie. Nemernicii nu vor să spună că pensiile respective aflate în plată nu vor beneficia de majorării și indexări ani mulți de aici înainte. Până ce se vor uniformiza…

Poate că rezistența puterii se bazează pe numărul relativ mic al batjocoriților, în comparație cu marea masă a pensionarilor. Depinde din ce punct privești situația. În Maramureș însă nu stă în picioare argumentul. Sunt mii de pensionari „activi” proveniți din minerit, uzine de preparare, metalurgie, exploatări forestiere cărora se adaugă soțiile, elevii, studenții beneficiari ai pensiilor de urmaș. Toți au de suferit de pe urma neghiobiei gândită și apoi pusă în practică de niște scursuri politice cu putere decizională.

Poate că titlul dat acestor însemnări a părut unora ciudat, așa că trebuie să fac unele precizări. Rezistența anticomunistă din zona județului nostru este arhicunoscută. Avem nenumărate exemple de oameni care n-au acceptat regimul adus din Rusia și instalat în România cu ajutorul cozilor noastre de topor și a tancurile sovietice. Da, a fost o rezistență semnificativă în Munții Maramureșului.

Astăzi pe nimeni nu interesează soarta zecilor de mii de pensionari cărora le-au fost ciopârțite veniturile prin încălcarea unor drepturi fundamentale. La ultimul miting din fața sediului PSD Maramureș, a venit și deputatul Gabriel Zetea, liderul social-democraților din județ. M-am bucurat că abia sosit de câteva minute din Capitală, a ținut să vorbească cu protestatarii și să le comunice rezultatul discuțiilor avute la Ministerul Muncii în ziua precedentă, unde au fost prezenți și reprezentanți ai pensionarilor maramureșeni.

Au obținut niște promisiuni, mereu promisiuni, și câteva termene. Zetea a răspuns la câteva întrebări puse de protestatarii, dar nu prea a fost convingător pentru că nici el nu se poate baza pe nimic, răul cel mare e la sediul Guvernului, în ministere, la Parlament…

Apoi a pus placa cu „ne tăierea reală” a pensiilor, dar a primit huiduieli și fluierături, semn că oamenii au încetat demult să mai creadă în minciuni evidente. Le-aș recomanda politicienilor să nu mai vină în fața pensionarilor cu asemenea lozinci, că se fac de râs.

După câteva săptămâni de proteste, organizatorii au constatat că n-au obținut prea multe lucruri, una din cauze fiind slaba mediatizare a acțiunilor de protest. Unde-i presa, unde sunt televiziunile, de ce nu scrie nimeni, de ce nu se difuzează, de ce nu se vorbește la radio și multe alte întrebări pe această temă au fost puse. Cum stă treaba cu mass-media am spus în primul articol, nu are rost să revin.

Problema e, vorba lui Lenin, „ce-i de făcut?” pentru ca să se miște lucrurile. Am stat de vorbă cu foștii lideri de sindicat prezenți în stradă și am aflat că se va trece la o altă formă de protest, în timp ce pichetarea sediilor PSD și PNL va continua.

„Am decis să începem pregătirile și, în timpul campaniei electorale, împreună cu 30-40 de pensionari să ne închidem în subteran, să continuăm rezistența de acolo. Vom alege cea mai potrivită locație și pornim acțiunea. Sunt ferm convins că în situația asta protestul nostru va avea ecou în țară și străinătate, iar decidenții din Capitală vor fi obligați să respecte legea și drepturile noastre. Cine știe poate că în turneele electorale prin țară, domnii Ciucă și Ciolacu vor dori să vină să ne vadă și să discute cu noi. O să fie un dialog constructiv, îi asigur”, a spus Ioan Bîrtaș.

Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla în viitorul apropiat…

Grigore G. Ciascai