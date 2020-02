Nu au fost primite/efectuate apeluri in judeţul nostru la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 cu privire la Coronavirus.

Până în acest moment nu există nici un cetățean român pentru care să fi fost confirmată infectarea cu virusul COVID – 19.

În contextul aplicării măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritățile naționale cu responsabilități în gestionarea acestui tip de eveniment monitorizează permanent situația la nivel național și internațional.

În acest moment, 26 de persoane se află în carantină, iar 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu. Totodată, sunt în analiză la Institutul Matei Balș 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele vizitate de cetățeanul italian depistat pozitiv de autoritățile italiene.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 137 de apeluri la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 (cele mai multe din București – 44) cu privire la Coronavirus. Le recomandăm cetățenilor să apeleze numărul de urgență doar dacă provin din zonele afectate sau au intrat în contact cu persoane care provin de acolo. Pentru informații utile, le recomandăm cetățenilor să se informeze permanent de pe canalele oficiale ale Ministerului Sănătății, Ministerului de Externe, Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului pentru Situații de Urgență.

De asemenea, în cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost înregistrate două dosare penale privind infracţiunea de „zădărnicirea combaterii bolilor”, în cele două cauze fiind cercetate 4 persoane.

Referitor la cetățenii români aflați în zonele afectate din Italia, precizăm că în regiunea Lombardia există aproximativ 200.000 de cetățeni români, iar în regiunea Veneto aproximativ 120.000.

În legătură cu achiziția de echipamente specifice, în această dimineață au fost depuse la Oficiul Național de Achiziții Centralizate, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, 10 oferte pentru scanere termice, iar negocierile vor fi purtate în cursul acestei zile.

Formularul care este completat la punctele de trecere a frontierei de stat include datele de identificare, punctul de plecare in calatorie (tara). data sosirii in tara noastra, data plecarii din Romania, adresa/adresele unde aceste persoane raman peste 24 de ore in tara noastra (adresa completa). Unde poate fi contactat/numar de telefon mobil? Daca persoana/persoanele au locuit/vizitat zone din tarile afectate de Coronavirus. Daca au intrat in contact cu persoane suferinde cu aceasta boala?

Daca au fost spitalizate in ultimele trei saptamani? Daca a avut una sau mai multe simptome care definesc aceasta boala (febra, dificultatea de a inghiti, dificultatea de a respira, tuse intensa). Formularul este completata in conformitate cu prevederile legislative referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, dar si cele referitoare la corectitudinea datelor completate si asumarea acestora.