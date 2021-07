Proiectul cultural „În lumea celor fără cer”, finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, în cadrul sesiunii de finanțare II/2021, a fost depus la aria Patrimoniu Cultural Imaterial și se dorește a fi un demers profesionist, de salvare a unei părți cât mai reprezentative a patrimoniului imaterial, reprezentat de mărturiile diverselor persoane, ce au lucrat în activitatea tradițională și emblematică din partea de nord-vest a României, în general, și a Băii Mari, în particular, și anume, mineritul.

Necesitatea abordării pluridisciplinare a unui asemenea proiect ne-a oferit ocazia de a avea alături de noi, în acest demers, o echipă diversă de specialiști, de la mai multe instituții din țară, respectiv: Institutul de Istorie Orală al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj–Napoca, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare și Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare.

Mineritul, a fost, fără îndoială, modelatorul comunităților umane, dezvoltate în zona de nord-vest a țării noastre. Însăși miturile întemeierii numeroaselor localități miniere sunt legate, cum altfel, de exploatarea aurului și argintului. Bogățiile subsolului, câștigurile generoase rezultate în urma exploatării lor (în comparație cu alte ramuri economice) au avut ca efect o dezvoltare a regiunii noastre sub toate aspectele; este lesne de înțeles că abundența resurselor, factorul economic, a dus la înflorirea și dezvoltarea socialului, culturii, sportului, a influențat mentalități, a creat personalități și modele. Suntem ceea ce suntem, direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, parte a istoriei mineritului pe aceste meleaguri

Din dorința de a salva și proteja patrimoniul imaterial generat de activitatea minieră intensă din zonă, Muzeul de Mineralogie a propus acest proiect, pentru strângerea și sistematizarea mărturiilor, celor ce au participat la evoluția și dezvoltarea mineritului în zonă, ce se va concretiza și într-o arhivă de valori spirituale specifice acestei activități umane. Este un început, aceasta având proprietatea de a se îmbogăți continuu prin adăugarea a noi și noi mărturii.

Informațiile, obținute pe baza interviurilor private, folosind metode, în principal, ale istoriei orale, se vor constitui într-o arhivă de mărturii, accesibilă tuturor celor interesați. În faza inițială, se vor elabora interdisciplinar, rod al colaborării specialiștilor proprii cu cei ai partenerilor, coordonatele de desfășurare ale proiectului: elaborarea ghidului de interviu cu diversele criterii specifice, desfășurătorul de întrebări, detaliile tehnice de realizare a interviurilor, etc. Tot în această fază se vor recruta persoanele (minim 40), ce vor fi dispuse a acorda interviuri și se va întocmi calendarul de deplasări și/sau de întâlniri. Etapa a doua, este cea de intervievare propriu-zisă, efectuată cu mijloace video și audio. În următoarea etapă, se vor prelucra materiale realizate, vor fi evaluate cantitativ și calitativ și, în final, vor fi arhivate sub format imagine, audio și text. Tot în a treia etapă, se vor produce și edita, din datele recoltate de la interlocutori, materialele de informare și promovare ale proiectului, sub forma de pelicule și articole scrise, ce vor apărea în media și pe rețelele de socializare. Rezultatele proiectului vor fi diseminate tuturor entităților publice sau private implicate.



Cu ocazia lansării proiectului cultural „În lumea celor fără cer”, adresăm și un apel către cei care și-au desfășurat activitatea în domeniul minier, din nord-vestul României, invitându-i să ne contacteze, în cazul în care doresc să își împărtășească povestea și să ne ajute să ocrotim ce a mai rămas din memoria mineritului.

Date de contact:

Prisăcariu Sorin – responsabil de proiect – tel. 0741382755

– email prisa.sorin@yahoo.com

Muzeul Județean de Mineralogie

„Victor Gorduza” Baia Mare – tel. 0262227517

– email muzmin@rdsmail.ro